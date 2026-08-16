Kultura16. 8. 20263 minuty
Výstava týdne: Když stromy trestají lidi – malíř Matouš Hrbek v Jičíně opouští zahradu a vyráží do divočiny
Jednatřicetiletý malíř Matouš Hrbek se narodil v Hradci Králové, střední školu kamenosochařskou vystudoval v Hořicích a první větší samostatnou výstavu s názvem To je dneska krásně na tom venku měl před pěti lety v Galerii výtvarného umění v Náchodě. Ve východních Čechách zůstává předloňský absolvent AVU ukotven i dnes, kdy žije v Praze. Svědčí o tom jeho výstava Slunce svoje světlo spouští, jež probíhá v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně.
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