Jak pečovat o svůj mozek
Šance na stáří bez demence je každým rokem vyšší
V horkém středečním dopoledni má Renata Müllerová na stole nachystaných několik papírů a před sebou dvě účastnice svého pravidelného kurzu. Čekala deset lidí. Venku je hezky a horko, takže eventuální zájemci o tuto lekci pro seniory s názvem „trénink paměti“ zůstali možná raději v bezpečném stínu svých domovů. Minutu před jedenáctou se však do místnosti nahrne dalších šest účastníků, respektive pět účastnic a jeden účastník. Osm, to je solidní počet, hodina a půl mozkové gymnastiky na pražském Smíchově začíná.
Vymysli čtyři slova, co končí na „ka“. Jakými různými způsoby se dá použít kolíček na prádlo? Jaké emoce ve vás vyvolá slovo „déšť“? Změňte ve slově „sluka“ jedno písmeno a získejte nové slovo. Vymyslete rébus, ve kterém se část slova dá nahradit obrázkem, třeba jako u PESimisty. Krátce procvičte tělo a klouby. Půl minuty sledujte sadu sedmnácti obrázků a pak je vyjmenujte.
Lekce trvá devadesát minut, je to námaha i zábava. Jak říká lektorka Renata Müllerová, která dřív pracovala v administrativě a cvičení s dětmi a seniory se věnuje pět let a našla v něm nový smysl života, většinou se při lekcích nasmějí víc, tentokrát ale byla skupina trochu nervózní z naší přítomnosti. Paní Müllerová dodává, že zájem o její kurz je velký a vždycky je hodně plno, což platí i pro další podobné lekce pořádané pro zájemce o trénink mozku a seberozvoj její domovskou organizací Elpida. „Nedokážete zvrátit ochabování mozku. Ale pořád ho lze naučit vytvářet nová nervová spojení, a tak ošálit skutečnost, že některé funkce už nefungují tak rychle jako dřív,“ popisuje Renata Müllerová laickými slovy to, čemu experti říkají „budování kognitivní rezervy“.
O půl jedné lektorka svým hostům poděkuje, všichni se rozloučí a popřejí si pěkný týden, než se zase ve středu potkají. „Byli jste zase skvělí. A myslete pozitivně. Zapomenout brýle není žádný problém. To je normální. Zapomenout, k čemu se brýle používají, to je na pováženou,“ usmívá se Renata Müllerová na konci setkání. Frekventanti odcházejí. Udělali něco pro svoji kondici a také svou malou troškou přispěli ke globálnímu úspěchu lidstva, které, jak se zdá, poráží strašidlo jménem demence.
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