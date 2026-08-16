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Respekt • Despekt16. 8. 2026

Respekt/Despekt

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Astronaut

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Pocta Hedě Lamarr

Hlavní město bude mít několik nových adres, kdy ulice ponesou jména slavných žen. Například Hedy Lamarr, která se proslavila rolí ve filmu Gustava Machatého Extase, ale byla též vynálezkyní, například radiokomunikační technologie FHSS bezdrátového přenosu dat, základu sítí wifi nebo bluetooth.

despekt

Otcovský hazard

Otec svému čtrnáctiletému synovi půjčil auto údajně jen k jízdě na soukromém pozemku, teenager se ale vydal na silnici a u Obědovic u Hradce Králové se řítil rychlostí 194 kilometrů za hodinu. Policisté, kteří auto zastavili, museli případ kvůli věku chlapce odložit, jeho otec dostal pokutu. 
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