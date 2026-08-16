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Kultura16. 8. 20262 minuty

Album týdne: Starým písním vdechli nové emoce. Post-hudba se na akustickém albu probírá svou minulostí

Eliška Palušová
Astronaut

„Bude to dobrý, bude to jiný,“ opakuje refrén úvodní skladby nové desky Post-hudba ’26, který celé album skvěle vystihuje. Post-hudba oslavila své patnáctiny poměrně netradičně; místo výběru největších hitů oprášila i méně populární skladby, jež zbavila elektroniky, která k nim dosud neodmyslitelně patřila, a písně proměnila k nepoznání.

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