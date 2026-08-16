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Agenda16. 8. 20264 minuty

Pět světových zpráv

Respekt

Klimatický pozdrav z druhé světové války

Vysychající Dunaj v Budapešti odhalil pozůstatky dvou německých vojáků z druhé světové války. Spolu s nimi byly nalezeny identifikační známky, snubní prsten, odznak wehrmachtu a motocykl. Odborníci nyní ověřují totožnost nalezených těl – po více než 80 letech by tak mohli rodinám objasnit osud jejich předků. Pozůstatky mají být pohřbeny na válečném hřbitově v Budaörsu. Nízká hladina řeky odhalila také desítky vraků německých lodí potopených za druhé světové války. Na Slovensku pak Dunaj vydal 700kilogramovou britskou minu z roku 1944, kterou pyrotechnici zneškodnili. Za rekordně nízkou hladinou Dunaje stojí letošní mimořádné sucho, spojené s nedostatkem srážek, vysokými teplotami a intenzivnějším výparem. Vědci upozorňují, že pokračující klimatická změna zvyšuje pravděpodobnost a intenzitu podobných horkých a suchých epizod v Evropě. Nedostatek vody už zasáhl i energetiku: v Maďarsku a Rumunsku kvůli nízké hladině Dunaje omezily či odstavily provoz jaderné elektrárny, které řeku využívají k chlazení reaktorů.

USA intervenovaly na podporu jenu, ten ale znovu slábne

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Japonský jen znovu oslabuje a blíží se hranici 160 jenů za dolar. Ještě před několika týdny jeho prudký propad přiměl Japonsko k mimořádnému kroku: k intervenci na podporu jenu se poprvé po téměř 30 letech připojily také Spojené státy. Společným zásahem se podařilo kurz zvednout z téměř 164 na 155 jenů za dolar, nyní ale zhruba polovinu zisků ztratil. Slabý jen je pro Japonsko dlouhodobý problém. Země má stále výrazně nižší úrokové sazby než USA, takže investoři mají důvod držet peníze spíše v dolarech. Japonsko navíc bojuje se stárnutím populace a pomalejším růstem ekonomiky. Intervence tak může kurz jen dočasně podpořit, ale neřeší příčiny jeho slabosti.

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