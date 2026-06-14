Proč se Češi přestávají rozvádět
Rozvodů je nejméně za pětadvacet let. Manželství má nová pravidla hry
Protože se máme rádi. Věta, kterou v různých obměnách opakovali hrdinové slavné dokumentární série Heleny Třeštíkové Manželské etudy, sledující více než dvacet let několik manželských párů, které se braly v letech 1980 a 1981, nebyla úplně přesná. Většinou šlo o lidi na prahu dospělosti, okolo dvaceti let. Když je dokumentaristka znovu navštívila šest měsíců po obřadu, nezřídka se ukázalo, že se brali především proto, že spolu čekali dítě. Zatímco aktéři Manželských etud měli kolem třicítky často už několik školou povinných dětí a za sebou nejednu vztahovou krizi, dnes devětatřicetiletá Eva Dolejská ve třiceti dokončila vysokou školu a zároveň opustila dlouholeté zaměstnání. Půl roku spolu s rodinou pečovala o umírající babičku a poté se rozhodla, že vyrazí „na zkušenou“ do zahraničí. Zrovna tehdy prožívala relativně čerstvý vztah a společenské očekávání by velelo, aby se s partnerem začala usazovat. Ona se namísto toho rozhodla vztah podrobit zatěžkávací zkoušce a to, zda obstojí, nechávala otevřené.
„Třicítka mi přišla jako mezní věk, kdy lze něco zažít. Odjela jsem do Anglie jako au pair a partner po pěti měsících přijel za mnou, protože mu to stálo za to. Když jsem po roce u rodiny skončila, ještě další rok jsme tam spolu žili, tvořili domácnost. Zpětně vnímáme, že nám to velmi pomohlo se poznat bez domácího prostředí, bez přátel,“ popisuje období, které prý pro vztah bylo rozhodující. Dnes spolu mají děti ve věku pět a půl a dva a půl roku. Po narození staršího dítěte a osmi letech vztahu se vzali. Eva prý nikdy na tom, že chce svatbu a rodinu, nelpěla. „Ale tím, že jsme se za ty roky tak dobře poznali, jsem si byla jistá, že s ním do manželství chci. Beru to jako závazek a odpovědnost.“
Evin příběh dobře ilustruje, jak dnes spousta lidí přistupuje ke vztahům a manželství. Sňatky se posouvají do vyššího věku, vstupuje do nich méně lidí a mívají k tomu jasnější důvody, než že se „mají rádi“ (nebo spolu čekají dítě). S tím souvisí i další změna: posledních pět let už neplatí, že každé druhé manželství končí krachem. Podle dat Českého statistického úřadu klesla úhrnná rozvodovost, tedy pravděpodobnost, že sňatek skončí rozvodem, v roce 2020 zhruba na 40 procent. Zatím nejníže od roku 2010, kdy byl potenciální úspěch sňatku přesně 50 na 50, se tento ukazatel dostal v roce 2023 – na 37 procent.
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