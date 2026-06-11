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11. 6. 20264 minuty

Fotbal je tu pro všechny. Pokud máte našetřeno a nejste ze Somálska

Nejsledovanější akce na Zemi začíná. Vytváří iluzi světa, jaký už neexistuje

František Trojan

„Jsme v 21. století a mistrovství světa bychom tomu měli uzpůsobit. Fotbal není jenom Evropa a Jižní Amerika: fotbal je globální,“ prohlásil šéf fotbalové asociace FIFA Gianni Infantino, když obhajoval své nejvýznamnější rozhodnutí po nástupu do funkce. Psal se rok 2017 a vedení světového fotbalu odhlasovalo, že se letošní světový šampionát co do počtu účastníků rozroste o 16 států (z 32 na 48).

Diváci si tak mezi polovinou června a července mohou užít u televize více než stovku zápasů. Zní to velkoryse a v duchu Infantinova hesla, že fotbal je tu pro všechny: tedy i pro Kapverdy, Curaçao nebo Uzbekistán, pro něž rozšíření formátu znamená možnost zahrát si na finálovém turnaji v jeho téměř stoleté historii vůbec poprvé. Případně pro Česko, které by se bez rozšíření do Ameriky s nejvyšší pravděpodobností taky nepodívalo.

Záběry na sítích z oslav postupu na šampionát ve státech, pro které nebyla účast samozřejmostí, vlastně mohou sloužit jako argument, že FIFA jde správným směrem. Jenže kopaná ještě nezačala a veselí už střídá údiv a znechucení. O slovo se totiž kromě míčů a nedočkavých hvězd přihlásila také imigrační politika Donalda Trumpa.

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