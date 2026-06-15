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Drsná Mette zachraňuje Evropu
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Obálka vydání 26/2026
26/2026 • 22.–28. 6. 2026

Drsná Mette zachraňuje Evropu

Portrét dánské premiérky, která našla neobvyklý recept, jak udržet liberální kurz země

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Obálka vydání 25/2026
Proč se Češi přestávají rozvádět
15.–21. 6. 2026
Autor: HENNING BAGGER / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix via AFP / Profimedia
Drsná Mette zachraňuje Evropu
Drsná Mette zachraňuje Evropu
Má se Česko zbavit státního výrobce výbušnin?
Má se Česko zbavit státního výrobce výbušnin?
Politici ANO se před Babišem předháněli, kdo víc nemá rád veřejnoprávní média
Politici ANO se před Babišem předháněli, kdo víc nemá rád veřejnoprávní média

Editorial

Proč politika „pomsty“ nefunguje

Erik Tabery

Nakonec se obrátí proti těm, kteří jí fandili. Voliči si přitom často naivně myslí, že se všechno děje v jejich zájmu

Anketa

Jak podle vás poznamená svět skutečnost, že se Elon Musk stal historicky prvním dolarovým bilionářem?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/Despekt

Respekt

Komentář

Demontáž havlovské demokracie oficiálně začala. Stále je čas se bránit

Marek Švehla

Nemůže být pochyb o tom, že rušení poplatků je útokem na nezávislost televize a rozhlasu 

Trumpova válka za všechny prachy

Tomáš Lindner

USA a Izrael vybombardovaly, co mohly – a přesto Írán z bojů a dohody o příměří vychází posílen

Jak ušetřit na asistentech a zároveň nenechat děti na holičkách?

Markéta Plíhalová

Ohlášený útok na školní inkluzi se nekoná. Ministr Plaga přichází se změnou, která vypadá rozumně 

Hra na ministra, chaos a chvála diletantismu

Marek Švehla

Hlavní zpráva z půlroční vlády Motoristů nad životním prostředím je stále ta, kterou jsme dostali na začátku

Téma

Drsná Mette zachraňuje Evropu

Silvie Lauder

Portrét dánské premiérky, která našla neobvyklý recept, jak udržet liberální kurz země

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Zahraničí

Dá se Alternativa pro Německo ještě zastavit?

Anne Hähnig, Bernd Ulrich, Die Zeit

Zákaz, pohrdání, zoufalství: Po deseti letech boje proti AfD je stále jasnější, co funguje a co ne. Tady je bilance připravená redakcí Die Zeit

Budeme to dělat jinak, ale pořád hlavně pro Maďary

Magdaléna Fajtová

Brusel se opatrně raduje z toho, že Budapešť už není problém. Nový premiér Péter Magyar ale chce něco za něco

Chtěli chytit predátora. Místo toho se sami dostali do pasti

Kashmir Hill, Aric Toller, The New York Times

Co se stalo, když samozvaní strážci pořádku v přímém přenosu přepadli nevinného muže

Česko

Má se Česko zbavit státního výrobce výbušnin?

Filip Zelenka

Debata o prodeji Explosie vyvolává důležité a nezodpovězené otázky. Hledali jsme odpovědi 

Přebereme mu mladé lidi a rodiny. Bývalí členové ANO v čele s Vondrákem vytáhli proti Babišovi

Kristýna Jelínková

Předvolební Česko, 4. díl: Jak odloudit voliče v Moravskoslezském kraji, kde by „i pytel brambor se značkou ANO dostal 20 procent“

Jak se chce Petr Pavel dostat na summit NATO v případě zákazu vlády? A stihne to?

Kristýna Jelínková, Ondřej Kundra

Pokud kabinet jeho účast v Ankaře definitivně zamítne, okamžitě odešle kompetenční žalobu. Pak záleží na rychlosti Ústavního soudu

Naše značky obstojí i v internetové době, říká nový šéf turistů. Tak jsme s ním po jedné vyrazili

Petr Horký

Pavel Přílepek chce ke stárnoucímu spolku přilákat mladou generaci a chytit digitální vlak

Politici ANO se před Babišem předháněli, kdo víc nemá rád veřejnoprávní média

František Trojan

Rozhovor s bývalým ředitelem Janem Součkem o škrtech v ČT, o přesvědčování ANO a o tom, proč je Petr Mrzena neodstavitelný

Technologie

Světový úspěch českého vědce: šetrná „oprava“ genů přímo v lidském embryu

Martin Uhlíř

Biologové z Kolumbijské univerzity pod vedením Štěpána Jeřábka zveřejnili novou metodu „genové chirurgie“, která může časem vést k rození geneticky upravených dětí

Kultura

Všichni panikaří, všichni stresují, já jsem v klidu

Pavel Turek

Fotografka Lena Knappová odhaluje zákulisí nejexponovanějších přehlídek pařížského fashion weeku

Ana Sokolović: S hudbou je to stejné jako s láskou. Obojí je naprostá záhada

Jiří Slabihoudek

Dílo srbsko-kanadské skladatelky připomíná středomořský karneval

Album týdne: Olivia Rodrigo zpívá o lásce jako o nemoci, kterou je třeba léčit

Pavel Turek

Seriál týdne: Widow’s Bay spojuje zabijácké klauny s absurdním humorem a baví i Stephena Kinga

Jindřiška Bláhová

Výstava týdne: Podčlověk verze 2026 – Malíř Martin Kolář v Pardubicích balancuje nad propastí

Jan H. Vitvar

Literatura

Poučení z doby železné 

Jan H. Vitvar

Mimozemšťané u dvora

Boris Hokr

Konec pánů tvorstva

Hana Ulmanová

Jeden den v životě

První den prázdnin na obzoru

Naďa Rudovská

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper