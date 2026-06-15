Drsná Mette zachraňuje Evropu
Portrét dánské premiérky, která našla neobvyklý recept, jak udržet liberální kurz země
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Komentář
Demontáž havlovské demokracie oficiálně začala. Stále je čas se bránit
Marek Švehla
Nemůže být pochyb o tom, že rušení poplatků je útokem na nezávislost televize a rozhlasu
Trumpova válka za všechny prachy
Tomáš Lindner
USA a Izrael vybombardovaly, co mohly – a přesto Írán z bojů a dohody o příměří vychází posílen
Jak ušetřit na asistentech a zároveň nenechat děti na holičkách?
Markéta Plíhalová
Ohlášený útok na školní inkluzi se nekoná. Ministr Plaga přichází se změnou, která vypadá rozumně
Hra na ministra, chaos a chvála diletantismu
Marek Švehla
Hlavní zpráva z půlroční vlády Motoristů nad životním prostředím je stále ta, kterou jsme dostali na začátku
Téma
Zahraničí
Dá se Alternativa pro Německo ještě zastavit?
Anne Hähnig, Bernd Ulrich, Die Zeit
Zákaz, pohrdání, zoufalství: Po deseti letech boje proti AfD je stále jasnější, co funguje a co ne. Tady je bilance připravená redakcí Die Zeit
Budeme to dělat jinak, ale pořád hlavně pro Maďary
Magdaléna Fajtová
Brusel se opatrně raduje z toho, že Budapešť už není problém. Nový premiér Péter Magyar ale chce něco za něco
Chtěli chytit predátora. Místo toho se sami dostali do pasti
Kashmir Hill, Aric Toller, The New York Times
Co se stalo, když samozvaní strážci pořádku v přímém přenosu přepadli nevinného muže
Česko
Má se Česko zbavit státního výrobce výbušnin?
Filip Zelenka
Debata o prodeji Explosie vyvolává důležité a nezodpovězené otázky. Hledali jsme odpovědi
Přebereme mu mladé lidi a rodiny. Bývalí členové ANO v čele s Vondrákem vytáhli proti Babišovi
Kristýna Jelínková
Předvolební Česko, 4. díl: Jak odloudit voliče v Moravskoslezském kraji, kde by „i pytel brambor se značkou ANO dostal 20 procent“
Jak se chce Petr Pavel dostat na summit NATO v případě zákazu vlády? A stihne to?
Kristýna Jelínková, Ondřej Kundra
Pokud kabinet jeho účast v Ankaře definitivně zamítne, okamžitě odešle kompetenční žalobu. Pak záleží na rychlosti Ústavního soudu
Naše značky obstojí i v internetové době, říká nový šéf turistů. Tak jsme s ním po jedné vyrazili
Petr Horký
Pavel Přílepek chce ke stárnoucímu spolku přilákat mladou generaci a chytit digitální vlak
Politici ANO se před Babišem předháněli, kdo víc nemá rád veřejnoprávní média
František Trojan
Rozhovor s bývalým ředitelem Janem Součkem o škrtech v ČT, o přesvědčování ANO a o tom, proč je Petr Mrzena neodstavitelný
Technologie
Kultura
Všichni panikaří, všichni stresují, já jsem v klidu
Pavel Turek
Fotografka Lena Knappová odhaluje zákulisí nejexponovanějších přehlídek pařížského fashion weeku
Ana Sokolović: S hudbou je to stejné jako s láskou. Obojí je naprostá záhada
Jiří Slabihoudek
Dílo srbsko-kanadské skladatelky připomíná středomořský karneval