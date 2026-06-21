Jak ušetřit na asistentech a zároveň nenechat děti na holičkách?
Ohlášený útok na školní inkluzi se nekoná. Ministr Plaga přichází se změnou, která vypadá rozumně
Rušení školní inkluze patřilo na podzim k předvolebním hitům SPD a Motoristů. Rodiče dětí s vyšší potřebou podpory proto s napětím očekávali, co se po volbách stane. Podle všeho nic z toho, čím nepřátelé empatie a vstřícnosti vyhrožovali. Ministr školství za ANO Robert Plaga se snažil své koaliční partnery přesvědčit, že projekt umožňující výběr školy a docházku do běžných tříd i dětem s nejrůznějšími handicapy nelze po deseti letech fungování jen tak škrtnout, pouze slíbil, že inkluzi zreviduje. A nyní oznámil, že „revize startuje“.
Tím startem je Plagův návrh upravující nastavení jednoho ze základních prvků inkluze – asistentů pedagoga. Zásadní změnou oproti současnému systému má být to, že asistenti pedagoga už nebudou do škol přidělováni k jednotlivým žákům, kteří na základě odborného vyšetření potřebují vyšší míru podpory, ale přidělí je jasně daný výpočet zohledňující velikost školy, naplněnost jejích tříd a počet dětí s různými typy znevýhodnění, které ji navštěvují. Ředitelé díky tomu budou vědět, na kolik asistentů mají nárok, a budou je do tříd moci rozmístit podle svého uvážení. Třeba je poslat k dětem, které sice nemají diagnostikovánu poruchu učení či chování, ale pocházejí ze sociálně slabších rodin.
Asistenti zase budou mít větší jistotu místa. Dnes se jim teoreticky může stát, že pokud dítě, k němuž byli přiděleni, z nějakého důvodu školu opustí, budou muset odejít i oni. Kromě toho návrh počítá s posílením metodického vedení asistentů, aby věděli, co přesně se od nich ve třídách očekává a na koho se mohou obrátit v případě problémů. Plaga si od změn slibuje efektivnější a pružnější podporu pro žáky, kteří ji potřebují, méně papírování, větší stabilitu pro školy i pro samotné asistenty. A také větší předvídatelnost pro státní rozpočet. V současném modelu se předem neví, kolika dětem odborníci přiznají na asistenta nárok, a tedy ani to, kolik bude jejich práce v daném školním roce stát.
Po rozjezdu inkluze bylo ve školách šest tisíc asistentů, dnes jich je 17 tisíc.
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