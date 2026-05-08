Pád milovaného a nenáviděného vědce Anthonyho Fauciho
Byl globální tváří boje proti covidu. Vybudoval impérium, ale nevydrželo
Když Anthony Fauci dorazil na Kapitol, aby vypovídal před Kongresem, doprovázel jej bezpečnostní tým, který si hradí z vlastních prostředků. Fauci vypovídal před volenými zástupci lidu již zhruba čtyři desetiletí, od dob, kdy stál v čele raného výzkumu AIDS. Dříve se na výpovědi připravoval konzultacemi s kolegy a pečlivým studiem dat – býval tam, jak by sám řekl, aby hovořil jménem vědy. Nyní je předvolán senátním výborem pro vnitřní bezpečnost a vládní záležitosti a radí se se svými právníky, jak nejlépe zvládnout grilování týkající se jeho vlastní práce a vypadající jako snaha nachytat ho při lži, která nespadá pod všeobecnou prezidentskou milost, již mu udělil Joe Biden. Fauci, kdysi proslulý coby geniální a nestranný americký vědec, je dnes kontroverzní veřejnou personou: milován i nenáviděn za to, co údajně reprezentuje, je terčem výhrůžek smrtí. Čím více toho řekne, tím více může ztratit.
Toto není závěr kariéry, k němuž Fauci během půlstoletí ve státní správě zdánlivě směřoval. Po celá desetiletí patřil k nejznámějším a nejrespektovanějším vědcům v zemi. Na konci šedesátých let pomáhal vést tým v Národních institutech zdraví (NIH), který adaptoval léčbu rakoviny pro léčení několika kdysi smrtelných revmatologických onemocnění. Později spolupracoval s aktivisty v boji proti AIDS. I díky jeho úsilí o urychlení klinických zkoušek experimentálních léků proti HIV není dnes tato infekce rozsudkem smrti. Následně působil jako hlavní tvůrce iniciativy PEPFAR, globálního programu prevence a péče o pacienty s HIV, který od roku 2003 zabránil odhadem 25 milionům úmrtí. A během svých téměř 40 let ve funkci ředitele Národního institutu pro alergie a infekční nemoci (NIAID) proměnil jeden z nejméně výrazných institutů NIH ve výzkumného velikána s rozpočtem šest miliard dolarů. „Fauci zachránil více životů, vytvořil více skvělých infrastruktur pro rozvoj výzkumu, vyléčil více lidí a poskytl zdravotní péči více lidem jak ve Spojených státech, tak v zahraničí než kterýkoli jiný vědec za celý svůj život,“ říká Larry Corey, odborník na infekční nemoci z Fred Hutchinson Cancer Center.
Jeho úspěchy svědčí nejen o jeho vědeckých kvalitách, ale také ambicích a prozíravosti. Fauci ovládl systém: věděl, jak si získat a udržet vědecký vliv, měli ho v oblibě jak akademici, tak politici. Horlivě usiloval o pozornost a při tom tvrdil, že je „zcela nepolitický“, a to do té míry, že ani jeho blízcí kolegové z NIAID neměli tušení, koho volí. „Kongres ho opravdu vnímal jako člověka, který mluví na rovinu,“ říká Judith Feinberg, výzkumnice v oboru infekčních nemocí, která na počátku své kariéry pracovala v NIAID, a to bez „jakýchkoli konkrétních politických zájmů“. Fauci byl výjimečným úředníkem, jemuž George W. Bush udělil Prezidentskou medaili svobody a zároveň jej opěvoval Barack Obama coby „vůdčí osobnost v oblasti veřejného zdraví, jaká se objeví jednou za sto let“.
Avšak od chvíle, kdy se v roce 2025 znovu ujal úřadu Donald Trump, se jeho administrativa systematicky snaží Fauciho odkaz zničit. Jedním z prvních Trumpových kroků po nástupu do úřadu bylo, že odebral Faucimu vládou financovanou bezpečnostní ochranu. Zhruba ve stejnou dobu byl odstraněn Fauciho portrét z nástěnné malby v areálu NIH. Koncem jara už administrativa přesměrovala vládní webové stránky, které byly dříve věnovány informacím o zdrojích týkajících se covidu-19, na nový web s tvrzením, že se Fauci pokusil skrýt „skutečný původ“ viru působícího toto onemocnění. Trumpovi úředníci následně do značné míry rozložili program PEPFAR, čímž ohrozili mnohé z 20 milionů lidí, kterým tento program poskytoval životně důležitou léčbu.
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