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Zahraničí5. 8. 20266 minut

Noví íránští vládci jsou odvážnější než jejich zabití předchůdci – a Trump si neví rady

Zůstane Hormuz pod kontrolou Teheránu? Americký prezident má na výběr další válku s nejasným výsledkem nebo dohodu, která potvrzuje jeho porážku

Tomáš Lindner

Válka v Íránu. Vše o tématu ➡️

Donald Trump už Íránu vyhrožoval koncem civilizace i vyhlazením. Přes to všechno íránský režim dál existuje a když minulý týden úderem na americkou vojenskou základnu v Jordánsku opět narušil úsilí o příměří, byla na řadě výhrůžka „vojenskou silou, jaká nebyla k vidění od druhé světové války“. O víkendu ale americký prezident obrátil – tak jako vždy v minulých měsících, kdy íránské vládce střídavě označoval za “šílence”, “rozumné a velmi chytré” i za “chorou lůzu”. Vystrašený Írán podle jeho slov začal s Američany jednat, což ovšem Teherán popírá. Vyjednává prý jen s Ománem, sousedem na druhé straně Hormuzského průlivu, a k zásadním ústupkům se nechystá. Naopak: diskuse podle všeho směřují k dohodě, která přizná Íránu kontrolu nad plavbou v této oblasti, zcela v rozporu s americkými cíli.

Blízkovýchodní konflikt poslední týdny připomíná kyvadlo, které se přikloní tu k nové eskalaci a tu k příměří. Není to ani plnohodnotná válka, kde by tak jako v březnu na Írán pršely americké rakety a následovaly plošné odvety íránských dronů. Ale není to ani mír, ve kterém by platilo v červnu dohodnuté příměří.

Porušeno bylo všech čtrnáct bodů memoranda, které Trump s pompou oznámil a ve Versailles podepsal – íránský prezident Masúd Pezeškján jej podepsal na dálku. V rozporu s klíčovým příslibem začal Írán střílet na tankery, které pluly znovuotevřeným Hormuzským průlivem. Lodní doprava Perským zálivem se opět uzavřela a globální zásoby ropy se od té doby dál tenčí. Spojené státy poté v rozporu s dalším ze zásadních bodů memoranda znovu zavedly sankce na vývoz íránské ropy, které krátce předtím zrušily. 

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Ve výčtu by se dalo pokračovat. Potvrdil se předpoklad, že kontrola nad strategicky významnou dopravní tepnou je pro íránské vladaře – reálnou moc drží revoluční gardy – důležitější než ekonomické výhody, které Trump nabízel. A v těchto dnech roste pravděpodobnost, že uspějí.

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