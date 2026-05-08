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Česko5. 8. 202617 minut

Prokop Pithart: Příroda v nás probouzí divokost, která sytí duši

S dokumentaristou a ekologem o tom, co člověku dává a co ho učí krajina, o její ochraně i přírodovědném večerníčku

Barbora Kroužková

V nejnovějším podcastu Tekutá společnost byl hostem dokumentarista a ekolog Prokop Pithart. Pořad Barbory Kroužkové vychází každý čtvrtek v 16h na webu, v aplikaci Respektu a také na podcastových platformách a YouTube. Zde je rozhovor, který vychází z podcastu:

Léto je v plném proudu a vás určitě čeká opět letní přírodovědný tábor pro děti. Stále ho máte mimo civilizaci uprostřed přírody?

Ano, v předhůří Šumavy. Je to nádherné místo na louce, u potoka, u lesa. A je to opravdu krása v tom, že my se tam na ty dva týdny uzavřeme do našeho víceméně bezstarostného světa. A přijíždějí za námi také různí odborníci a vědci a učí děti všechno možné. Chtěli bychom se se ženou na děti zaměřit víc. Tábor v lese, to je letní dobrodružství, ale je nutné se jim věnovat průběžně. Aby si dovedly představit, že mohou mít na dění kolem sebe vliv. Začít se dá na vlastní zahradě, aby tam byla větší biodiverzita. Také se dá mnohem dříve s dětmi pracovat, aby věděly, jakou budou chtít dělat školu, až vyrostou.

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Pořídili jsme v jižních Čechách starý statek ke kompletní rekonstrukci s velkou zahradou a loukou. Navážeme na tábory, chceme dělat školy v přírodě a různé další akce pro děti. Zaměřit se na ekologii, ekologickou stavařinu, krajinu, chceme je učit, jak na zadržování vody na zahradě, v polích i loukách, protože věříme, že pokud lidé nebudou chápat, co se jim děje přímo pod nosem, tak se těžko dostanou do komplexnějších a složitějších témat, jako je třeba klimatická změna.

Zbývá vám 17 minut čtení, ve kterých se dozvíte:

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