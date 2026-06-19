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Česko19. 6. 202612 minut

Přebereme mu mladé lidi a rodiny. Bývalí členové ANO v čele s Vondrákem vytáhli proti Babišovi

Předvolební Česko, 4. díl: Jak odloudit voliče v Moravskoslezském kraji, kde by „i pytel brambor se značkou ANO dostal 20 procent“

Kristýna Jelínková

Moravskoslezský kraj patří spolu s Ústeckým k nejpevnějším oporám hnutí ANO. A zatímco severozápadní Čechy představují menší region dohromady s více než 1,1 milionu obyvatel, samostatný Moravskoslezský kraj je domovem více než 1,2 milionu lidí a stojí tu Ostrava, třetí největší město v republice. V letošních komunálních volbách má ANO samozřejmě jasný cíl: udržet si dosavadní vliv a především získat zpět křeslo ostravského primátora, o které přišlo po odchodu jeho držitele Tomáše Macury z hnutí před třemi lety. Ztížit jim to se svou novou partají chce další odpadlík ANO, Ivo Vondrák. Jak reálná je jeho šance na úspěch?

ANO v Moravskoslezském kraji nepředstavuje jen nejsilnější stranu, ale téměř politický ekosystém. Hnutí ovládá kraj, vede řadu velkých měst a ve sněmovních i evropských volbách zde pravidelně dosahuje výsledků výrazně nad celostátním průměrem. V krajských volbách 2024 zde ANO získalo téměř polovinu všech hlasů a zanechalo soupeře daleko za sebou. Není však jisté, zda obvyklým výsledkem letos nezamává konkurence.

Město dostalo jiný šmrnc

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Řeč totiž není o stranách současné vládní opozice, ale o nepříteli „zevnitř“ – ještě před třemi lety nejvýznamnější tváři moravskoslezského ANO Ivu Vondrákovi. Bývalý hejtman a místopředseda hnutí dnes tvrdí, že se s Babišem v otázce vize a vedení začal rozcházet už v roce 2018. Vstupoval podle svých slov do liberálně pravicové strany, ale záhy vedení mluvilo pouze o té „liberální“ části a Vondrák se, jak říká, marně snažil na programových konferencích spolustraníky přesvědčit o tom, že hnutí musí mít jasnou vizi, politiku a program založený na liberálně pravicové probyznysové politice. Chtěl hnutí, které podporuje aktivní lidi, podnikatele a investuje do vzdělání, a necílí výlučně na seniory na úkor ekonomicky aktivní populace.

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