Věra Jourová: Co Macinka ukazuje svými urážkami
Možná si Macinka novinářský bojkot přeje. Jsou i jiné důvody, proč to nedělat
31. července 2026 chtěla reportérka Zdislava Pokorná z Deníku N dělat svou práci. Podala žádost o akreditaci na briefing ministerstva zahraničí včas, jak pravidla vyžadují. Přesto ji odmítli. Tisková konference v Černínském paláci se týkala budoucnosti Českých center, kulturních misí země v zahraničí. Šlo o téma, které má být ve veřejném zájmu jasně vysvětleno. A novinářka má právo a povinnost se ptát. Zůstala však na chodbě, byla vykázána a k informacím se nedostala.
Nešlo o administrativní nedopatření. Bylo to už podruhé, co ministr zahraničí Petr Macinka Zdislavu Pokornou vyloučil. Poprvé se tak stalo v lednu. Na dotaz, proč se to stalo, ministr Macinka nezmínil ani bezpečnostní důvody, ani kapacitní omezení. Nabídl posměšek: až bude ministerstvo „případně pořádat tiskové konference pro alternativní média a konspirační blogy“, Deník N bude pozván. Zamítavý e-mail neobsahoval žádné skutečné zdůvodnění — jen formulace, které opakovaly ministrovy vlastní veřejné útoky na Deník N.
Povznesme se nad onen ironický úšklebek a soustřeďme se na princip, který úřadující ministr vyslovil zcela otevřeně: stát smí novináře třídit na přijatelné a nepřijatelné a informovat jen ty, kteří mu jdou na ruku. Jakkoli chápu, že některá média jsou panu ministrovi nepohodlná, princip výběru je zcela neslučitelný s úřadem, který zastává. Stojí za to říct, proč. Ministr nemá mandát od Boha a musí strpět veřejnou kontrolu, prováděnou mimo jiné novináři.
Pan Macinka nebyl jmenován náhodou. Je součástí demokraticky zvolené vlády a zvoleným vládám náleží respekt, který jim jejich mandát propůjčuje. Mandát se ale v souladu s Ústavou má vykonávat v rámci pravidel, ministr nemá svolení tato pravidla rozebírat nebo jimi pohrdat. Demokracie není jen sčítání hlasů v jeden daný den vedoucí k sestavení vlády. Je to široký systém — nezávislé soudy, svobodný tisk, rovnost před zákonem —, který zaručuje, že i příští volby budou demokratické, svobodné a férové. Informování médií prostřednictvím tiskových konferencí do tohoto systému jasně patří. Je to moment, kdy mají ministři skládat účty (nejen svým) voličům. Když ministr rozhoduje, které redakce smějí být tomuto vysvětlování přítomny, nevykonává plně svůj mandát. Narušuje podmínky, za nichž se mandáty získávají.
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