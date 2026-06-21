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Respekt • Despekt21. 6. 2026

Respekt/Despekt

Respekt
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respekt

Solární elektrárna v nemocnici

Čeští dárci přispěli na solární elektrárnu na střeše nemocnice svatého Lukáše ve Lvově, která zajistí stabilnější dodávky energie pro oddělení mikrochirurgie oka, kde se léčí civilisté i vojáci se zraněními způsobenými válkou. Na fotovoltaiku přispěly stovky Čechů ve sbírce spolku Nesehnutí.

despekt

Neetické bydlení

Šéfka Úřadu vlády Tünde Bartha si podle zjištění Deníku N drží obecní byt na Praze 3. Platí za něj nájem 11 tisíc měsíčně, tedy méně než lidé v nouzi, a přenechává jej k bydlení dvěma studentkám. Bartha, která vydělává 130 tisíc Kč měsíčně, v tom nic neetického nespatřuje.
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Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií

Tisíce lidí se dnes odpoledne po 16:00 vydaly na pochod na podporu veřejnoprávních médií, který organizovalo uskupení Milion chvilek. Od stanice metra Pražského povstání se vypravili k budově České televize. Vláda tento týden schválila návrh zákona, podle něhož se mají rozhlasové a televizní poplatky od ledna zrušit a peníze mají média dostávat ze státního rozpočtu. Podle vládní koalice zrušení poplatků uleví lidem i firmám. Částka by se měla vrátit na úroveň let 2008 až 2024.

Milan Jaroš21. 6. 2026

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