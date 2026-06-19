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Česko19. 6. 202612 minut

Politici ANO se před Babišem předháněli, kdo víc nemá rád veřejnoprávní média

Rozhovor s bývalým ředitelem Janem Součkem o škrtech v ČT, o přesvědčování ANO a o tom, proč je Petr Mrzena neodstavitelný

František Trojan

Jan Souček v současnosti vyučuje mediální management na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, do minulého roku byl sám takovým manažerem: nejprve v brněnském studiu ČT a později také jako generální ředitel České televize. Za jeho éry se po téměř dvou desetiletích navýšily koncesionářské poplatky, zároveň se však v negativním světle naplno projevila síla Rady České televize, které do té doby vzdoroval Petr Dvořák, a ČT se tak personálně i programově proměnila v dnes až velmi křehkou instituci, což Respekt v minulosti popisoval. S V každém případě Souček nyní jako málokdo zná nutnost pouštět se do velkých škrtů. Byl to on, kdo v roce 2024 ještě před navýšením poplatků musel hledat výrazné úspory podobné těm, které čekají na současné vedení.

Jste rád, že už nejste generálním ředitelem České televize?

To není jednoduchá otázka. Na jednu stranu je to úleva, na druhou stranu jsem člověk, který věci rád ovlivňuje a kterého mediální agenda pořád zajímá. Není mi jedno, co se děje. Být tím, komu tato instituce proteče mezi rukama, určitě není dobrý pocit, to nezávidím nikomu v pozici generálního ředitele.

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Když říkáte, že věci rád ovlivňujete, co byste dělal v těchto dnech? Zvenčí to vypadá, že politická rozhodnutí se moc ovlivnit nedají.

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