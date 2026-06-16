Trumpova válka za všechny prachy
USA a Izrael vybombardovaly, co mohly – a přesto Írán z bojů a dohody o příměří vychází posílen
Jeden z nekonečných sporů se dočkal rozuzlení. Desítky let takzvané holubice tvrdily, že nezbývá než s íránskou teokracií o jejím jaderném programu a mocenských ambicích jednat, zatímco takzvaní jestřábi to považovali za slabošství a volali po použití vojenské síly a odstranění tyranského režimu. Benjamin Netanjahu a Donald Trump letos tento druhý přístup otestovali. Zabili nejvyššího ajatolláha a další špičky režimu, rozbombardovali tisíce cílů po celém Íránu a podněcovali jeho obyvatele ke vzpouře proti krutovládcům. Základní body dohody o příměří, kterou zástupci Spojených států a Íránu v pátek v Ženevě podepíšou, vedou k jednoznačnému závěru: svých cílů nedosáhli.
Trump se samozřejmě bude snažit prohru prodat jako obrovský úspěch, ale sebevětším chvástáním se mu nepodaří zastřít, že Írán je v silnější pozici, než byl 28. února, když válka začala. Tehdy působil jako slábnoucí regionální mocnost. Izrael totiž po genocidním útoku na své příhraniční kibucy ze 7. října 2023 systematicky oslabil íránské regionální spojence Hamás a Hizballáh – a Teherán těmto svým partnerům v nouzi nedokázal pomoci. Nedokázal zabránit ani pádu dalšího svého spojence, syrského diktátora Asada v prosinci 2024. V samotném Íránu se prohlubovala ekonomická krize, loni v červnu izraelsko-americký letecký útok významně poničil tamní jaderný program a letos v lednu došlo k největším občanským protestům od vzniku režimu v roce 1979.
Tato slabost zřejmě Donalda Trumpa přivedla k názoru, že teokracie visí na vlásku a po úspěšném únosu venezuelského diktátora Madura bude jeho další snadnou kořistí. Jenže íránský režim se ukázal mnohem odolnější a brzy vyšlo najevo, že v ruce drží daleko silnější karty, než si plánovači útoku mysleli. V boji o přežití vytáhli ajatolláhové jako zbraň svoji geografickou polohu, zaútočili na arabské země v Perském zálivu – vesměs spojence USA a bohaté ekonomiky, jejichž vážnější poškození má potenciál vyvolat celosvětovou krizi – a hlavně na volnou lodní dopravu v jednom z uzlů globální ekonomiky.
Torpédováním Hormuzského průlivu si íránský režim vytvořil nový zdroj odstrašení, který Trumpa i další americké prezidenty zřejmě nadlouho odradí od další vojenské intervence.
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