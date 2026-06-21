Seriál týdne: Widow’s Bay spojuje zabijácké klauny s absurdním humorem a baví i Stephena Kinga
Slavný spisovatel udělal z Nové Anglie na východním pobřeží USA synonymum pro mlhou zahalený nadpřirozený horor. Izolovaná pohlednicová městečka mění v tísnivě atmosférická místa, kde se derou na povrch potlačované viny a traumata minulosti. Tvůrci seriálu Widow’s Bay (Apple TV) inspiraci Stephenem Kingem otevřeně přiznávají, ale stavějí na ní cosi zcela osobitého.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Mohlo by vás zajímat
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií
Tisíce lidí se dnes odpoledne po 16:00 vydaly na pochod na podporu veřejnoprávních médií, který organizovalo uskupení Milion chvilek. Od stanice metra Pražského povstání se vypravili k budově České televize. Vláda tento týden schválila návrh zákona, podle něhož se mají rozhlasové a televizní poplatky od ledna zrušit a peníze mají média dostávat ze státního rozpočtu. Podle vládní koalice zrušení poplatků uleví lidem i firmám. Částka by se měla vrátit na úroveň let 2008 až 2024.