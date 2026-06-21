Pět českých zpráv
Nesplnili jsme, ale splníme! Slibujeme!
Česko letos nesplní závazek vůči Severoatlantické alianci (NATO) vydat dvě procenta hrubého domácího produktu na obranu, oznámil v pátek na svém Facebooku premiér Andrej Babiš (ANO) to, co už všichni spojenci dávno vědí a Česko za to kritizují. Prý ale příští rok už Česko svůj závazek plnit bude. Generální tajemník NATO Mark Rutte ve středu řekl, že Česko dvouprocentní závazek nesplnilo ani loni, stejně jako Albánie a Slovinsko. A ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) si myslí, že na červencovém summitu NATO v Ankaře Česko dosavadní neplnění závazků vysvětlí.
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