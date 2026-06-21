Výstava týdne: Podčlověk verze 2026 – Malíř Martin Kolář v Pardubicích balancuje nad propastí
Člověk je provaz natažený nad propastí, tvrdí malíř Martin Kolář v názvu své výstavy v pardubické galerii Art Space NOV a zní to jako z nějaké skladby kapely Vincent, ve které zpívá: jeho výkřik je sice myšlen smrtelně vážně, ale zároveň se zjevnou dávkou nadsázky a ironie, která nám dává prostor reagovat na sdělení mnohem větší škálou emocí než jen úlekem. Stejně interpretačně otevřené jsou také obrazy letos sedmadvacetiletého autora, který loni na AVU diplomoval v ateliéru Kresby.
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