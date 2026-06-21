Pět světových zpráv
Konec nekonečné vlády
Maďarští poslanci schválili ústavní dodatek, který umožní jednotlivým premiérům zastávat funkci maximálně osm let. Krok tak fakticky znemožní případný návrat někdejšího ministerského předsedy Viktora Orbána, jenž zemi vládl posledních šestnáct let. Po letošních parlamentních volbách ho v květnu v čele vlády nahradil Péter Magyar.
1000 civilistů
Útoky dronů si letos v Súdánu vyžádaly více než 1000 civilních obětí. Na zasedání Rady OSN pro lidská práva to oznámil vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk. V súdánské občanské válce se podle něj výrazně zvýšilo užívání dronů, což přispívá k dalšímu zhoršování humanitární situace v zemi. Občanská válka vypukla v dubnu 2023 kvůli sporu mezi armádou a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF). Podle nevládní organizace ACLED, která monitoruje ozbrojené konflikty, si válka dosud vyžádala nejméně 59 tisíc mrtvých. Skutečný počet obětí je nejspíš mnohem vyšší.
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