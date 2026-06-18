Hra na ministra, chaos a chvála diletantismu
Hlavní zpráva z půlroční vlády Motoristů nad životním prostředím je stále ta, kterou jsme dostali na začátku
Zprávy o pronikání motoristických nadšenců do aparátu nanejvýš seriózního vládního úřadu, který nemá na starosti nic menšího než ochranu vody, vzduchu a přírody, přibývá. S tím se nese i panika, co se vlastně pod vládou Motoristů za zdmi ministerstva životního prostředí (MŽP) děje.
Jednou MŽP najímá do svých služeb člena Jaguar Clubu, podruhé motoristického influencera, potřetí známého propagátora motokrosu, všechny s velkými mezerami ve vzdělání. Je už tohle ta zelená krev, jejíž proudy stříkající z ovládnutého úřadu Motoristé při přebírání ministerského dekretu slibovali, nebo přijde ještě něco dalšího? Nedůvěra a obavy jsou zcela jistě namístě, zároveň řada věcí, které se teď z MŽP dozvídáme, vypadají horší, než ve skutečnosti jsou.
Tomu rozumí každý
Vstup Motoristů na MŽP měl rysy nepřátelského převzetí a na tom se ani po půl roce nic nemění. Je poměrně šokující, s jakými obtížemi se lze v demokratickém státě vyznat v tom, kdo vlastně jedno z klíčových ministerstev řídí. Neformálně má podle všeho hlavní slovo vládní zmocněnec pro green deal Filip Turek, jemuž však chybí podstatná věc – pravomoc úkolovat úřednický aparát. Pokud se tedy referenti nenechají unést atmosférou strachu, která nyní na ministerstvu panuje, mohou Turka víceméně ignorovat.
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