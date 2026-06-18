0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Proč se Češi přestávají rozvádět
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
18. 6. 20265 minut

Hra na ministra, chaos a chvála diletantismu

Hlavní zpráva z půlroční vlády Motoristů nad životním prostředím je stále ta, kterou jsme dostali na začátku

Marek Švehla

Zprávy o pronikání motoristických nadšenců do aparátu nanejvýš seriózního vládního úřadu, který nemá na starosti nic menšího než ochranu vody, vzduchu a přírody, přibývá. S tím se nese i panika, co se vlastně pod vládou Motoristů za zdmi ministerstva životního prostředí (MŽP) děje.

Jednou MŽP najímá do svých služeb člena Jaguar Clubu, podruhé motoristického influencera, potřetí známého propagátora motokrosu, všechny s velkými mezerami ve vzdělání. Je už tohle ta zelená krev, jejíž proudy stříkající z ovládnutého úřadu Motoristé při přebírání ministerského dekretu slibovali, nebo přijde ještě něco dalšího? Nedůvěra a obavy jsou zcela jistě namístě, zároveň řada věcí, které se teď z MŽP dozvídáme, vypadají horší, než ve skutečnosti jsou. 

Tomu rozumí každý 

↓ INZERCE

Vstup Motoristů na MŽP měl rysy nepřátelského převzetí a na tom se ani po půl roce nic nemění. Je poměrně šokující, s jakými obtížemi se lze v demokratickém státě vyznat v tom, kdo vlastně jedno z klíčových ministerstev řídí. Neformálně má podle všeho hlavní slovo vládní zmocněnec pro green deal Filip Turek, jemuž však chybí podstatná věc – pravomoc úkolovat úřednický aparát. Pokud se tedy referenti nenechají unést atmosférou strachu, která nyní na ministerstvu panuje, mohou Turka víceméně ignorovat.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články