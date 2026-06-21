Demontáž havlovské demokracie oficiálně začala. Stále je čas se bránit
Nemůže být pochyb o tom, že rušení poplatků je útokem na nezávislost televize a rozhlasu
Až bude jednou někdo pátrat po tom, jak vypadal začátek demontáže havlovské demokracie v Česku, co uvidí? Pravděpodobně tiskovou konferenci na Úřadu vlády, kde režisér této demontáže, premiér Andrej Babiš, oznamuje rozhodnutí svého kabinetu zrušit koncesionářské poplatky, které během více než tří desetiletí polistopadové republiky zajišťovaly Českému rozhlasu a České televizi nezávislost na politice.
Jde o zásadní změnu demokratických pravidel, jejíž oznámení se navíc neslo v přezíravém, velmi suverénním duchu. Přítomný ministr kultury se vysmál novinářské otázce, jestli vláda po změně financování počítá alespoň s právními pojistkami nezávislosti, a odpověděl, že příště by někdo mohl požadovat zvláštní pojistky u zákona o včelařích.
Premiér sdělil, že „změna je nutná, protože televize a rozhlas nešetří“. To nepodložil žádným důkazem, jen dodal, že „vychází z toho, co celkově slyší“. A kdyby to někomu bylo málo, tak prý i z toho, že mu po každých volbách stojí štáb ČT „před barákem“ a před sídlem firmy. „Asi teda mají dost peněz,“ prohlásil s vážnou tváří, jako by skutečně nechápal, proč k němu televizní kamery přijely.
Proč by to neměli dělat?
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