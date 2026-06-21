Všichni panikaří, všichni stresují, já jsem v klidu
Fotografka Lena Knappová odhaluje zákulisí nejexponovanějších přehlídek pařížského fashion weeku
V zákulisí přehlídky Toma Forda ta slova slyšela během jediné půl hodiny od různých modelek snad čtyřikrát nebo pětkrát: „Řasy si udělám sama.“ Těsně před tím, než je čas jít na molo, srotí se kolem nich skupina make-up artistů, vlasových designérů a stylistů a tato věta je poslední obranou, jak nepřijít o vlastní autonomii a necítit se jako pouhý materiál. Nechat si kovovými kleštičkami natáčet řasy je mimořádně intimní úkon, při němž hrozí zásah do oka – a také je to hranice, kdy se modelka ohradí. Vymezí se a řekne, že tohle už nechce.
I’ll do my own lashes je nyní také název výstavy fotografky Leny Knappové, která do poloviny září probíhá v Moravské galerii v Pražákové paláci v Brně. Slovenská rodačka, která momentálně žije v Praze, se na ní ohlíží za desetiletím, které strávila v zákulisí těch nejexponovanějších módních přehlídek pařížského fashion weeku, mezi nejluxusnějšími značkami a nejslavnějšími modelkami.
Dokumentární, až drze punkovou formou zachycuje hektické přípravy, okamžiky stresu, ale také proces proměny, během nějž se z modelů a modelek stávají jiné bytosti a svými těly zhmotňují módní vize. S okem vytříbené pozorovatelky sleduje v zákulisí zuřící drama, jehož cílem je záchvěv krásy, která se zhmotní na přehlídkovém molu, aby se záhy rozplynula.
Jako slepé kuře k zrnu
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