Drsná Mette zachraňuje Evropu
Portrét dánské premiérky, která našla neobvyklý recept, jak udržet liberální kurz země
Když na přelomu roku sestavoval vlivný bruselský server Politico žebříček politiků, kteří budou mít letos na dění v Evropě největší vliv, stupně vítězů přinesly překvapení. Ne proto, že na úplném vrcholu trůní americký prezident Donald Trump, ale že hned za ním se umístila premiérka státu s pouhými šesti miliony obyvatel, na jehož sílu v mezinárodním dění by neobeznámený pozorovatel asi příliš nesázel. Podle editorů Politica je to však právě dánská předsedkyně vlády Mette Frederiksen, kdo má funkční recept na nejrůznější problémy dneška a disponuje k tomu i bojovnou buldočí povahou, jež je v náročných časech nutná. A to nejen s ohledem na pokračující válku na Ukrajině, ale i proto, že to byla právě osmačtyřicetiletá sociální demokratka, kdo se nezalekl Trumpova siláckého stylu politiky a kdo je – podle Politica společně s německým kancléřem Friedrichem Merzem – hlavní hybnou silou změn umožňujících Evropě obstát v nové realitě. Dánská politička má do barvotiskové hrdinky daleko, ale zdá se, že tento rok bude patřit Mette, jak se jí doma přezdívá.
Já nebudu novinářka, já budu politička
Životní příběh aktuálně certifikované nejvlivnější evropské političky zní, jako by ho vymyslel politický marketér. Narodila se do rodiny typografa a učitelky s dlouhou tradicí členství v odborech a sociální demokracii, což nakonec nebylo v jejím rodném Aalborgu nic neobvyklého. Čtvrté největší dánské město leží v nejsevernějším regionu země a jeho přezdívka „město kouřících komínů“ odkazuje k dlouhé tradici těžkého průmyslu, který zde kvetl v 19. a 20. století. Do podobných rodin se ovšem v Aalborgu narodila spousta lidí, jen málokdo však vykazoval takový zápal pro věci veřejné tak brzy jako právě malá Mette.
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