Chtěli chytit predátora. Místo toho se sami dostali do pasti
Co se stalo, když samozvaní strážci pořádku v přímém přenosu přepadli nevinného muže
V sobotu pozdě večer v texaském McAllenu spícího Sanjaye Singhaniu probudil telefonát z neznámého čísla. Muž na druhém konci linky mu sděloval, že jeho syn Akash byl zatčen. Nesnažil se být nápomocný. Zněl spíš pobaveně.
Singhania zavěsil a pokusil se zavolat pětadvacetiletému Akashovi, který bydlel v Dallasu, ale zrovna byl na návštěvě v Los Angeles. Syn však telefon nezvedal.
Rodina měla na svých iPhonech zapnuté sdílení polohy, takže Singhania mohl vidět, kde Akash je: v Santa Aně, jižně od Los Angeles. Zavolal tedy na tamní policejní oddělení, zatímco jeho žena kontaktovala jejich druhého syna, aby se do pátrání zapojil také.
Ten bratra našel. Poslal rodičům odkaz na pořad na live streamovací službě Kick s názvem „CATCHING CHILD PREDATORS!“ (Chyťte dětské predátory). Singhaniova manželka si pod jazyk vložila nitroglycerinovou tabletu, protože měla pocit, že dostane infarkt.
Nedlouho předtím, v parku na předměstí dva a půl tisíce kilometrů vzdálené Santa Any, se půl tuctu lidí skrývalo za zdí porostlou popínavými rostlinami, šeptalo si a připravovalo se na konfrontaci. Vedl je muž v mikině s kapucí jménem Vitalij, který s energetickým nápojem v ruce poskytoval průběžný komentář do kamer. Akash mířil do parku, aby se setkal se ženou, kterou poznal on-line. Žena si s ním psala přes seznamovací aplikaci, ale ve skutečnosti sloužila jako návnada spolupracující s Vitalijem a jeho partou. Skupině řekla, že si Akash myslí, že jí je šestnáct.
Vitalij boxoval do vzduchu u stromu a čekal, až Akash a žena projdou kolem úkrytu. Jak ubíhaly minuty, počet lidí sledujících živý přenos stoupl na více než 24 tisíc. Akash a žena se konečně objevili – a jakmile se odpojila, vyskočil Vitalij ze své skrýše. Vrhl se na Akashe, volal na něj „Pane Bombaji“, tančil kolem něj ve stylu bollywoodských filmů a s příšerným indickým přízvukem zpíval: „Chceš znásilnit šestnáctiletou.“
V chatu doprovázejícím živý přenos na Kicku se diváci rozjařili jako dav povzbuzující gladiátora. „Deportujte ho,“ napsal jeden. „ZABIJTE HO HNED!!!“ řekl jiný.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu