Jak se chce Petr Pavel dostat na summit NATO v případě zákazu vlády? A stihne to?
Pokud kabinet jeho účast v Ankaře definitivně zamítne, okamžitě odešle kompetenční žalobu. Pak záleží na rychlosti Ústavního soudu
Kdo poslouchal uplynulý týden mediální výstupy prezidenta a ministrů Babišovy vlády, mohl snadno zapomenout, že mezi nimi běží několikaměsíční spor o účast na summitu NATO, který vyvrcholí v pondělí. Po středeční Bezpečnostní radě státu (řešila mimo jiné koncepci armády) jsme mohli slyšet výrok Andreje Babiše o tom, že je rád, že se Petr Pavel zúčastnil. I ministr obrany Zůna prezidentovu účast hodnotil pozitivně a zdůraznil, že hlava státu „několikrát věcně vystoupila“.
Petr Pavel pak řekl, že kabinet dělá kroky, aby ještě letos naplnil dvě procenta HDP na výdaje na obranu (což ale v pátek Babiš dementoval, když na Facebooku oznámil, že letos závazek vláda nesplní). Tato víceméně „idyla“ dost možná v pondělí narazí na očekávaný verdikt vlády o tom, zda prezident bude součástí české delegace na červencový summit NATO. Pokud kabinet rozhodne, že ano – prezident bude spokojeným vítězem a ministr zahraničí se s tím bude muset smířit. Pokud rozhodne, že ne – má prezident záložní zbraň, kterou hodlá ihned využít.
Před dvěma týdny prezident společně se svým týmem dorazil do Strakovy akademie na jednání vlády. Nikdo tam o něj zjevně nestál – premiér mu vzkázal, že o jeho účasti v Ankaře kabinet rozhodne až 22. června. Prezident se však nenechal odradit – jeho záměrem bylo vyvolat tlak a získat „střelivo“ (podklady) pro případnou kompetenční žalobu. O této možnosti začal prezident veřejně mluvit v průběhu května. Stížnost by podle Pavla měla vyjasnit ústavní pravomoci ohledně zastupování České republiky na klíčových mezinárodních fórech.
Jenže tohle rychle zkomplikoval překvapivý krok ze strany vlády. Hned v úvodu schválila Pavlovu účast na podzimním Valném shromáždění OSN. Zní to jako vstřícné gesto, ale kabinet tím sleduje spíše něco jiného. Vláda schválením cesty do OSN prezidentovi teoreticky sebrala vítr z plachet. Pokud se obrátí na Ústavní soud, vláda může právě na příkladu cesty do OSN ukázat, že spory představují jen „jednotlivé neshody“ o podobu konkrétních akcí – a nikoli systémový útok na prezidentovy pravomoci. Zdroje Respektu tvrdí, že to je důvod, proč je kabinet klidný a věří, že s případnou žalobou nemá Pavel šanci uspět. Okolí prezidenta to tak však nevnímá a připravilo si překvapení.
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