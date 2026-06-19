0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Proč se Češi přestávají rozvádět
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Česko19. 6. 20265 minut

Jak se chce Petr Pavel dostat na summit NATO v případě zákazu vlády? A stihne to?

Pokud kabinet jeho účast v Ankaře definitivně zamítne, okamžitě odešle kompetenční žalobu. Pak záleží na rychlosti Ústavního soudu

Kristýna Jelínková
,
Ondřej Kundra

Kdo poslouchal uplynulý týden mediální výstupy prezidenta a ministrů Babišovy vlády, mohl snadno zapomenout, že mezi nimi běží několikaměsíční spor o účast na summitu NATO, který vyvrcholí v pondělí. Po středeční Bezpečnostní radě státu (řešila mimo jiné koncepci armády) jsme mohli slyšet výrok Andreje Babiše o tom, že je rád, že se Petr Pavel zúčastnil. I ministr obrany Zůna prezidentovu účast hodnotil pozitivně a zdůraznil, že hlava státu „několikrát věcně vystoupila“.

Petr Pavel pak řekl, že kabinet dělá kroky, aby ještě letos naplnil dvě procenta HDP na výdaje na obranu (což ale v pátek Babiš dementoval, když na Facebooku oznámil, že letos závazek vláda nesplní). Tato víceméně „idyla“ dost možná v pondělí narazí na očekávaný verdikt vlády o tom, zda prezident bude součástí české delegace na červencový summit NATO. Pokud kabinet rozhodne, že ano – prezident bude spokojeným vítězem a ministr zahraničí se s tím bude muset smířit. Pokud rozhodne, že ne – má prezident záložní zbraň, kterou hodlá ihned využít.

Před dvěma týdny prezident společně se svým týmem dorazil do Strakovy akademie na jednání vlády. Nikdo tam o něj zjevně nestál – premiér mu vzkázal, že o jeho účasti v Ankaře kabinet rozhodne až 22. června. Prezident se však nenechal odradit – jeho záměrem bylo vyvolat tlak a získat „střelivo“ (podklady) pro případnou kompetenční žalobu. O této možnosti začal prezident veřejně mluvit v průběhu května. Stížnost by podle Pavla měla vyjasnit ústavní pravomoci ohledně zastupování České republiky na klíčových mezinárodních fórech.

↓ INZERCE

Jenže tohle rychle zkomplikoval překvapivý krok ze strany vlády. Hned v úvodu schválila Pavlovu účast na podzimním Valném shromáždění OSN. Zní to jako vstřícné gesto, ale kabinet tím sleduje spíše něco jiného. Vláda schválením cesty do OSN prezidentovi teoreticky sebrala vítr z plachet. Pokud se obrátí na Ústavní soud, vláda může právě na příkladu cesty do OSN ukázat, že spory představují jen „jednotlivé neshody“ o podobu konkrétních akcí – a nikoli systémový útok na prezidentovy pravomoci. Zdroje Respektu tvrdí, že to je důvod, proč je kabinet klidný a věří, že s případnou žalobou nemá Pavel šanci uspět. Okolí prezidenta to tak však nevnímá a připravilo si překvapení.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články