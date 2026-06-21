Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Začalo léto a dorazily tropy. Teploty vystoupaly k 35 stupňům Celsia. Zákaz odběru pitné vody pro zalévání zahrad a napouštění bazénů se na jižní Moravě kvůli suchu rozšířil od Břeclavi k hranicím Mikulova. Při srážce plachetnice s turistickým katamaránem zemřeli čtyři Češi v Jaderském moři u přístavu Split. Babišova vláda schválila návrh zákona beroucího veřejnoprávní média z rukou občanům a změnou financování je podřizujícího politické moci; zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu ohlásili jako odpověď vládním snahám na pondělí výstražnou stávku. My samozřejmě očekáváme, jaká bude reakce, bude-li nějaká, ale tohle rozhodně není naše poslední akce; když tato podoba nebude stačit, tak budeme pokračovat a budeme muset nějakým způsobem přitvrdit, řekl médiím zástupce stávkového výboru Jan Herget na otázku „Pokud ani po pondělku nedosáhnete cíle, co bude následovat?“; pochopení pro postup zaměstnanců veřejnoprávního rozhlasu a televize vyjádřil vedle mnoha osobností veřejného života i prezident republiky Petr Pavel a jejich stávku označil za legitimní. Ruské útoky na civilní a obytné cíle Ukrajiny zabily dvacet lidí a zničily část pravoslavného kláštera Kyjevskopečerská lávra v Kyjevě, ukrajinská odveta zasáhla rafinerii v Moskvě a další energetické cíle v různých oblastech Ruska. Dokud bude hořet Ukrajina, bude hořet i Moskva, citovala k tomu i zdejší média konstatování ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Generální tajemník NATO Mark Rutte na schůzce ministrů obrany členských států v Bruselu oznámil, že Česká republika patří spolu s Albánií a Slovinskem k jediným zemím Aliance, které loni nesplnily závazek vydávat dvě procenta HDP na obranu, a premiér Andrej Babiš vzápětí „otevřeně přiznal“, že jej nesplníme ani letos. Podpisem kapitulační dohody uznal prezident Donald Trump porážku Spojených států ve válce s Íránem a noviny o tom přinesly podrobnou zprávu. V Thomayerově nemocnici v Praze zemřel na selhání srdce Jiří Wolf. Z Albertu slyšíme jen ticho, na které nejvíc doplácejí miliony kuřat každý rok; zároveň jsou pro Albert Češi zjevně zákazníci druhé kategorie, protože tady sice pohádkově vydělává, ale dál lidem prodává naleštěnou bídu, která je v jeho domovském Nizozemsku už léta minulostí, konstatoval předseda Obránců zvířat Marek Voršilka na závěr happeningu před centrálou společnosti Albert, jejíž početní účastníci 24 hodin denně sedm dní v týdnu připomínali vedení české pobočky řetězce jeho už devět měsíců starý nesplněný slib, že s aktivisty začne jednat o možnostech změny dosavadní obchodní strategie, v jejímž rámci český Albert odebírá od zdejších, podmínkami svých velkochovů smutně proslulých dodavatelů zmučená kuřata, místo aby si připlatil pár korun a zákazníkům nabídl drůbež chovanou ve snesitelnějších poměrech. Novým ředitelem Krkonošského národního parku se rozhodnutím ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé sobě) stal zakladatel oboru mechanizátor lesní výroby, specializace operátor lesních těžebních strojů na odborném učilišti v Trutnově Petr Moravec. Pod názvem Napravená křivda vystavila Moravská galerie v Brně čtyři obrazy starých mistrů ze sbírky místního židovského továrníka Stefana Hellera, který s rodinou uprchl v roce 1938 před nacismem do Karibiku a jehož majetek se teprve teď daří pomalu vyhledávat a předávat potomkům.
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