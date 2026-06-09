Když se stydím, zeptám se chatbota. Jak děti využívají umělou inteligenci
Třetí část rozsáhlého šetření mezi školáky ukázala, že s AI rozebírají nejintimnější témata
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Bylo jen otázkou času, než AI chatboti přestanou být pro děti pouhým nástrojem, jak si usnadnit úkoly do školy, a promění se v mnohem osobnější pomocníky. Rozsáhlý průzkum mezi žáky českých základních a středních škol ukázal, že 32 procent z nich si s chatboty povídá, jako by to byli jejich kamarádi (19 procent občas, 13 procent pravidelně). Dalších 35 procent si tento typ komunikace s umělou inteligencí už aspoň vyzkoušelo.
Za průzkumem stojí projekt Safer Internet Centrum ČR a Univerzita Palackého v Olomouci. Proběhl loni na jaře formou kvantitativního on-line šetření rozeslaného učitelům všech základních a středních škol v Česku. Zapojilo se do něj 53 tisíc respondentů ze všech krajů, analytické části zaměřené na věkovou skupinu 13–17 let se zúčastnilo skoro 43 tisíc dospívajících.
Autoři nyní zveřejnili již třetí část výsledků. První popsala nárůst on-line agrese mezi dětmi a roli umělé inteligence při vytváření intimních deepfake snímků. Druhá potvrdila, že se intimní život českých dětí a dospívajících přesouvá do on-line prostoru, kde jim chybějí dospělí coby průvodci. Zároveň se zaměřuje na to, jak teenageři rozumějí algoritmům a pravidlům fungování sociálních sítí – a na zmíněné soukromé konverzace s chatboty.
Téměř pětina dotázaných uvedla, že se při komunikaci s chatbotem, jako je ChatGPT nebo Claude, cítili uvolněně a v bezpečí, protože je umělá inteligence nekritizovala ani nehodnotila. A 14 procent dětí odpovědělo, že je pro ně snazší svěřit se AI než člověku. Zároveň se potom však pět procent respondentů cítí prázdně nebo smutně.
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