0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Proč se Češi přestávají rozvádět
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Agenda14. 6. 20263 minuty

Pět světových zpráv

Respekt

Zemětřesení na Filipínách

Jedno z nejsilnějších zemětřesení za posledních padesát let si v pondělí na Filipínách vyžádalo desítky mrtvých, stovky zraněných a na 20 tisíc vysídlených. Tisíce domů a veřejných škol byly poničeny. Zemětřesení dosáhlo síly 7,8 stupně a nejvíce zasáhlo jihofilipínský ostrov Mindanao. Následovalo 23 otřesů s nejvyšší silou 6,7 stupně. Filipíny zaznamenaly vlny o výši až 1,4 metru. Menší vlny byly také v Indonésii, Palau a na jihu Japonska. Filipíny kvůli své poloze zažívají zemětřesení relativně často, stejně jako tajfuny, sopečné erupce nebo tropické bouře a patří mezi místa s vůbec největším výskytem přírodních katastrof.

Válka je zpět

↓ INZERCE

Spojené státy a Írán na sebe ve druhé polovině týdne opět začaly intenzivně útočit poté, co Teherán sestřelil americký vrtulník. Centrální velitelství USA oznámilo, že série úderů mířila proti vojenským, sledovacím a radarovým zařízením v jižním Íránu. Teherán na útok reagoval sérií úderů namířených proti americkým vojenským zařízením v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. Útoky jsou jasným porušením dva měsíce starého příměří, které nyní podle Teheránu ztratilo smysl. Prezident Trump prohlásil, že Írán měl šanci přijmout mírovou dohodu, ale neudělal to, a varoval, že zemi znovu tvrdě zasáhne.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články