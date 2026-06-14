Pět světových zpráv
Zemětřesení na Filipínách
Jedno z nejsilnějších zemětřesení za posledních padesát let si v pondělí na Filipínách vyžádalo desítky mrtvých, stovky zraněných a na 20 tisíc vysídlených. Tisíce domů a veřejných škol byly poničeny. Zemětřesení dosáhlo síly 7,8 stupně a nejvíce zasáhlo jihofilipínský ostrov Mindanao. Následovalo 23 otřesů s nejvyšší silou 6,7 stupně. Filipíny zaznamenaly vlny o výši až 1,4 metru. Menší vlny byly také v Indonésii, Palau a na jihu Japonska. Filipíny kvůli své poloze zažívají zemětřesení relativně často, stejně jako tajfuny, sopečné erupce nebo tropické bouře a patří mezi místa s vůbec největším výskytem přírodních katastrof.
Válka je zpět
Spojené státy a Írán na sebe ve druhé polovině týdne opět začaly intenzivně útočit poté, co Teherán sestřelil americký vrtulník. Centrální velitelství USA oznámilo, že série úderů mířila proti vojenským, sledovacím a radarovým zařízením v jižním Íránu. Teherán na útok reagoval sérií úderů namířených proti americkým vojenským zařízením v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. Útoky jsou jasným porušením dva měsíce starého příměří, které nyní podle Teheránu ztratilo smysl. Prezident Trump prohlásil, že Írán měl šanci přijmout mírovou dohodu, ale neudělal to, a varoval, že zemi znovu tvrdě zasáhne.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu