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Společnost11. 6. 202613 minut

Didier Eribon: Naše společnost přistupuje k péči o staré lidi skandálně a musíme to změnit

S francouzským filozofem o politickém rozměru stáří, o mnoha vrstvách studu, jichž se nejde zbavit, a o tom, proč někdejší podporovatelé levice dnes volí fašisty

Pavel Turek

Povedlo se mu něco nevídaného. Dvakrát vynesl na světlo téma, které má masivní rozměry, ale společnost dlouho dělala, že neexistuje. Po smrti svého otce v knize Návrat do Remeše mluvil o tom, co pro něj znamenal původ z dělnické třídy, a je to i jeho zásluha, že se třídní pohled na společnost vrátil v posledním desetiletí do veřejné debaty napříč celou Evropou. Nyní po smrti své matky Didier Eribon promýšlí další velké neviditelné téma a tím je stáří. Společnost posedlá dlouhověkostí začíná prožívat i její odvrácenou stránku. Stáří přináší bezmoc a ta má podle Eribona také výrazně politickou podobu. 

Kdy jste si poprvé začal všímat toho, že jedním z největších společenských problémů dneška je stáří a to, že se o něm dostatečně nemluví?

Pochopil jsem to, když mi moje matka začala chřadnout před očima. Bylo jí něco přes osmdesát, když si poprvé začala stěžovat na zdravotní problémy a už pro ni bylo těžké chodit. To ještě žila ve vlastním bytě. Její stav se ale zhoršoval, a když jednoho dne upadla, bylo jasné, že si už bez pomoci neporadí. Tehdy jsme se s bratrem rozhodli, že ji s jejím souhlasem dáme do domu s pečovatelskou službou ve vesnici kousek od Remeše. 

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