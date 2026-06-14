Slavíme narozeniny českého geocachingu
Geocaching v Česku slaví letos dvacet pět let. Velký sraz hráčů geocachingu na oslavu tohoto výročí chystáme s kamarády přes rok. Je sobota šest ráno, já snídám, abych byl na místě mezi prvními, rodina se teprve probouzí a dorazí později. Ráno je překvapivě klidné – vypadá to, že jsme se během roku dobře připravili a teď vše do sebe zapadá jako kolečka do hodinového stroje, bez nějakého velkého závěrečného stresu.
Pátek jsme strávili ve Staré čistírně odpadních vod v Bubenči přípravou – prostory čistírny jsou krásné, ale na začátku byly úplně prázdné. Celý den nás zaměstnala instalace vybavení, nábytku, příprava dekorací a aktivit pro téměř dva tisíce návštěvníků. Dorazí ze tří desítek zemí – od Německa po Austrálii a Nový Zéland. Každého návštěvníka bude v hale vítat vlajka jeho země.
Mraky se vypršely včera a dnes je krásné letní ráno. Po celém areálu se od sedmi hodin rozjíždí horečná aktivita. Padesátka našich kamarádů dobrovolníků instaluje na louce vše, co jsme včera připravili, v budově máme už vše hotovo. Přijíždějí naši partneři, kteří se podílejí na programu – na návštěvníky nečekají jenom geocachingová témata. Staví se stany pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, deskové hry, hospodaření s vodou. K tomu profesionálové jako zvukaři, občerstvení, zdravotníci – celkem stovka lidí finišuje s přípravami, aby se mohlo včas začít.
V devět hodin otvíráme brány. Návštěvníci vstupují do velké industriální haly, která byla včera touto dobou úplně prázdná a nyní v ní hučí stovky hlasů v mnoha jazycích.
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