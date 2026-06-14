Co je dobré pro předsedu…
Nedá se říct, že by v české politice chyběl cynismus – vzpomeňme na tajemné sponzory ODS, luxusní dárky pro šéfku kabinetu premiéra Nečase nebo vládu kamarádů prezidenta Zemana jmenovanou proti vůli parlamentu. S premiéry Sobotkou nebo Fialou se laťka osobní integrity zvýšila, ale teď je tu Andrej Babiš.
Jeho politická kariéra je na cynismu vlastně založená. Ten nápad vzdát se zdánlivě svého byznysu, vstoupit do politiky jako ten, kdo se obětuje pro ostatní, a když tomu veřejnost uvěří a dá mu hlasy, tak se dál starat jen o vlastní byznys, ovšem s mocí a dohledem nad dotačními pravidly.
Na začátku zněl tenhle Babišův plán bláznivě, ale vyšlo to. A Česko nemůže dostat lepší důkaz, než je návrh novely zákona o střetu zájmů, který teď dorazil do parlamentu.
Připomeňme si kontext: Babiš od vstupu do politiky dobře ví, že velké části společnosti vadí ten souběh zájmů doširoka rozkročeného podnikatele a pravomocí člena vlády, který mění pravidla. Vadí to natolik, že se několikrát kvůli oligarchovi Babišovi přistoupilo ke zpřísnění zákona o střetu zájmů. Navíc majitel Agrofertu nevstoupil do politiky ve Střední Asii, ale v Evropské unii s její známou citlivostí vůči právnímu státu a střetu zájmů. Babiš však pravidla EU ani názor svých spoluobčanů nikdy nerespektoval a nároky na fér hru vykládá jako útok nepřátel na svoji osobu.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu