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9. 6. 20264 minuty

Petros Michopulos: Kdo dokáže porazit Andreje Babiše?

Může to být kdokoli - a rozhodnou o tom senátní a prezidentské volby

Petros Michopulos

Nejčastější otázku, kterou dostávám od našich posluchačů, je: „Kdo z lídrů opozice nebo která strana dokáže porazit Andreje Babiše?“ Je to evergreen, nad kterým evidentně mnoho voličů přemýšlí a bude silným motivátorem při rozhodování v příštích volbách. Voliči zjevně přemýšlejí o tom, jak ve volbách odstavit hnutí ANO od moci a zvrátit budování „druhé republiky“ orbánovského typu, v kterou Babiš Českou republiku proměňuje.

Je pochopitelné, že voliči se fixují na příští volby do sněmovny, v nichž chtějí tuto otázku vyřešit. Nicméně jim vždycky odpovídám, že volby do sněmovny jsou příliš daleko a řešit je dnes je ztrátou času, protože do té doby se odehrají několikeré, velmi důležité volby a v těch pravděpodobně odpověď na svoji otázku dostanou.

Lídři opozice přesto mnoho času nemají. Jejich povolební výkony nejsou zatím nic moc a jejich voliči, s nastupující „normalizací poměrů“ ze strany vlády, jsou čím dál nervóznější. Jsem přesvědčen, že mnohem důležitější než dnes řešit, kdo vyhraje volby v roce 2029, je soustředit se na senátní volby na podzim letošního roku, na prezidentské volby a na volby do Senátu v roce 2028. Tyto troje volby jsou v současnosti mnohem důležitější, protože budou určovat, jak hodně bude moci vláda měnit současný stát a jak moc se jí podaří ho přetvořit v „druhou republiku“, jež je tak odlišná od porevolučního státu, který jsme tady měli do loňských voleb.

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V letošních senátních volbách obhajuje současná opozice většinu obvodů, v nichž se bude volit, a výraznou prohrou může zásadním způsobem oslabit svoji pozici v horní komoře. Matematicky by sice o většinu přijít neměla, ale mnoho senátorů, kteří formálně patří k současné opozici, jsou jednou nohou ve vládním táboře nebo minimálně v klíčových tématech sdílejí vládní názory. Několik z nich už jedná s Martinem Kubou o přestoupení do jeho strany po volbách a jenom vyčkávají, jak volby dopadnou.

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