Je to absurdní, říká Babiš o svém střetu zájmů. A vyznat se v něm je ještě absurdnější
Už skoro deset let se snažíme přijít na to, jestli je funkce premiéra slučitelná s miliardovým byznysem
Aktualizace: V úterý 9. června skupina vládních poslanců do sněmovního online systému nahrála poslanecký návrh na změnu zákona o střetu zájmů. Ten mimo jiné rozlišuje nárokové a nenárokové dotace, o kterých se v textu mluví. „Chci, aby se to konečně vyjasnilo. A to nejen kvůli Andreji Babišovi, ale pro všechny,“ říká Respektu jeden z předkladatelů David Pražák (ANO). Věří, že se politická vůle k prosazení zákona najde. Například opoziční Starostové už ale návrh zkritizovali, podle nich je to zákon psaný na objednávku předsedy vlády a plánují tomu ve Sněmovně bránit.
„Proti střetu zájmů chce zakročit i Evropská unie“, „Byznys muže, který vyhrál volby“, „Babiš převedl Agrofert do svěřenského fondu“. Tento náhodný výběr titulků, které jsme klidně mohli číst v minulých týdnech, je mnohem starší: poutá zprávy českých médií z roku 2017. A připomíná, že rizika střetu zájmů premiéra a zároveň jedné z široce rozkročených (a dominantních) postav tuzemského byznysu Andreje Babiše (ANO) nás provázejí už skoro deset let.
A teď je „Babišův problém“ znovu ve středu pozornosti kvůli dopisům z Bruselu. Nesrozumitelný spletenec korporátního byznysu, evropského i českého práva a politických půtek připomíná tak trochu první krok hry mikádo – v rozsypané kupě je třeba se soustředit na každou dřevěnou tyčku zvlášť, než to celé začne alespoň trochu dávat smysl. Zkusme se tedy i my, s vědomím limitů novinového textu, pokusit z hromady vytáhnout jednotlivé kousky.
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