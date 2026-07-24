Sněmovní balast a kritika vlády nestačí. Pan Kšiltovka hledá novou vizi lidovců
Tři měsíce po sjezdu nechybí novému vedení v čele s Janem Grolichem ambice ani optimismus. Skutečný test ale teprve přijde
Ke 107 letům na tuzemské politické scéně si lidovci na jaře odsouhlasili nový začátek. Tlustou čáru za dosavadním působením strany slíbil udělat nový předseda Jan Grolich. Straníci do mladého hejtmana z jižní Moravy vložili veškerou důvěru a s nadějí, že stranu zachrání z klinické smrti, mu do vedení navolili výhradně „jeho lidi“. A Grolich, který se původně do čela nijak nehrnul a lidovci ho ke kandidatuře museli přemlouvat, věří, že se mu nastavení stoleté strany podaří změnit.
Pohled na tvrdá data sice svádí k otázce, zda snaha o záchranu nepřichází pozdě (preference lidovců se stále potácejí mezi dvěma a čtyřmi procenty), přesto uvnitř strany panuje nálada, kterou lidovečtí matadoři dlouho nepamatují. Vedení hlásí příliv více než 150 nových žádostí o členství a především bojovnou náladu. Vnitřní motor se tedy rozběhl a teď jde jen o to, zda dokáže rozhýbat i samotné voliče.
Už máme vizi
V centrále lidovců na první pohled jako by se nic nezměnilo, převážně starší nábytek, stejná káva a na zdech v jedné ze zasedaček fotografické portréty předsedů z minulého století. Minimálně jedné vizuální změny si ale lze okamžitě všimnout. Dveře předsednické kanceláře, kde bylo ještě v březnu malým písmem a v rohu napsáno jméno Marka Výborného, teď zdobí obrovský nápis „GROLICH“. Tučné tiskací černé písmo na bílém pozadí jako by připomínalo nápis z turné populární hvězdy.
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