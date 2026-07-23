Plaga a Vojtěch jsou Babišův poklad s lidskou tváří
Někdo jim vyčítá, že vládě zlepšují pověst, pro někoho jsou to škůdci v jinak skvělém týmu. A premiér rozumí jejich ceně
V inspiraci zavedeným rituálem konce školního roku se na přelomu června a července rozhodl oznámkovat své ministry a rozdat jim vysvědčení i premiér Andrej Babiš. Ve sněmovním předsálí jsme se tehdy několika opozičních poslanců na to konto zeptali, kdo z koaličních ministrů svou práci dělá nejlépe. „Robert Plaga a Adam Vojtěch,“ dala jedna z poslankyň bez zaváhání svůj hlas šéfům rezortu školství a zdravotnictví. „Ne, ne, beru to zpět,“ vrátila se po chvíli. „Oni jsou vlastně ti nejhorší, protože téhle vládě dávají lidskou tvář.“
Babiš dal oběma jmenovaným ministrům, stejně jako všem ostatním, na vysvědčení jedničku, v jeho týmu ale asi neexistují nějací členové, kteří by vyvolávali rozporuplnější pocity. Politici a komentátoři totiž Plagu a Vojtěcha spontánně zařazují do jakéhosi liberálního zákrutu současné vlády, odborníci je chválí za jejich práci ve svěřené agendě, avšak pozastavují se nad jejich spojením s populistickým hnutím. Naopak kvůli svému viditelnému odstupu od kulturních válek této vlády i kvůli věcným krokům na svých rezortech je dvojice největším trnem v oku koaliční SPD a Motoristům.
Jak na své vládní angažmá hledí oni sami? Vymykají se tolik zbytku kabinetu, nebo jde jen o důsledný marketing, který hnutí ANO pomáhá tvořit právoplatnou stranu „pro všechny“? Respekt se proto ptal jak vládních, tak opozičních i odborných kruhů. Také oba politiky – každého zvlášť – několik hodin sledoval při práci a schůzkách a snažil se společně s nimi najít odpovědi a zhodnotit jejich návrat na rezorty.
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