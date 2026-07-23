Velká trojka v Senátu, málo a moc aktivní nováčci, Babiš nepotřebuje nového Kmoníčka
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Náhradník za premiérova poradce pro bezpečnost se nehledá. Hynek Kmoníček končí jako poradce pro národní bezpečnost. Jeho rezignaci projednal v pondělí na zasedání kabinet Andreje Babiše. Diplomat má nově působit jako velvyslanec Česka při OSN. Ve funkci nahradí exministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který se přesouvá na post velvyslance v USA do Washingtonu. Pro Kmoníčka jde zřejmě o poslední diplomatickou misi. A nepřichází náhodou. Premiér totiž s jeho prací nebyl spokojen. Původně si od něj sliboval, že by mu mohl díky některým kontaktům za oceánem pomoci dostat se znovu do Bílého domu. Jak ale Respekt popsal už v únoru, Kmoníček u něj postupně upadl v nemilost.
Problémem byl například jeho pomalý postup ohledně pozvání Česka do Trumpovy Rady míru, ale také to, že Babiše před Vánoci kvůli němu kontaktovala kontrarozvědka BIS. Jak napsal Deník N, služba ho měla upozornit na některé problematické kontakty tohoto diplomata. Konkrétně z období let 2013-2017, kdy působil jako šéf zahraničního odboru prezidenta Miloše Zemana. BIS zmonitorovala, že se stýkal s rusínskými aktivisty, kteří vystupovali krajně prorusky a někteří na Ukrajině čelili obvinění ze separatismu a z napojení na ruské tajné služby.
Podle informací redakce Babiš minimálně teď neplánuje post poradce pro bezpečnost obsadit. Pozici vytvořil bývalý kabinet Petra Fialy v roce 2022, od počátku v ní působil Tomáš Pojar, který skončil v polovině loňského prosince s nástupem nové vlády. Andrej Babiš pozici podle zdrojů redakce považuje za nadbytečnou. V otázkách bezpečnosti a zahraničí mu navíc radí jeho dvě nejbližší spolupracovnice: vedoucí úřadu vlády Tünde Bartha a poradkyně a právnička Michaela Pobořilová. Právě ta bude mít pravděpodobně dost zásadní vliv na výběr nového šéfa BIS. Michalovi Koudelkovi mandát vyprší v únoru příštího roku.
První Červeného Rada EU. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé sobě) ve čtvrtek míří na svou první neformální Radu EU, a to do irského Dublinu (Irsko radě do konce roku předsedá). Otázkou je, jestli na ni míří - s nadsázkou řečeno - zcela dobrovolně. Doteď ho totiž vždy zastupovali buď náměstci nebo „neministr“ a zmocněnec pro green deal a klimatickou politiku Filip Turek (za Motoristy sobě). Ten ovšem na post „dočasně rezignoval“, než policie vyřeší jeho autonehodu z minulého týdne. Připomeňme, že oficiálně zmocněncem stále je, do funkce ho jmenuje nebo ho odvolává pouze vláda. Dohoda je teď taková, že se Turek nebude účastnit jednání kabinetu, jednání unijních zemí ani porad vedení ministerstva. A podle informací redakce do Dublinu opravdu nejede ani jako člen delegace.
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