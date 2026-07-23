V Evropě se dělá věda z lásky. Firmy jako SpaceX platí lépe, ale akademickou sféru zatím nenahradí
Se šéfkou Francouzské akademie věd Françoise Combes o placaté Zemi, Muskových satelitech i o tom, proč by nás mělo zajímat objevování vesmíru
Vědci dokázali vyfotit černou díru v centru naší galaxie. Potvrdili existenci gravitačních vln. Zkoumají Mars i vnější části Sluneční soustavy. Účastníci mise Artemis II letos obletěli Měsíc a dostali se nejdále od Země v historii lidstva. Přibližujeme se prakticky využitelným kvantovým počítačům. Sonda Voyager se na podzim zřejmě dostane na vzdálenost jednoho světelného dne od Země. Kromě toho ale musí ti samí vědci některým lidem dokola vysvětlovat, že Země není placatá. Proč tomu podle vás dnes věří tolik lidí?
Upřímně tomu nerozumím. Máme tady široce sdílené fotografie Země z vesmíru, z Měsíce i z Mezinárodní vesmírné stanice. Nemyslím si, že tomu většina těch lidí skutečně věří. Možná chtějí být součástí nějaké komunity nebo je prostě baví jít proti proudu. Podle mě je to spíš odpor vůči vědě než vůči samotným důkazům. Mají pocit, že jim vědci říkají, čemu mají věřit, a odmítají tuto autoritu. Jenže věda nestojí na autoritě – stojí na faktech.
A současně její objevy někdy vypadají spíš jako science fiction. Podívejme se třeba na kvantovou mechaniku – například na fakt, že světlo „ví“, že je pozorováno, a podle toho mění své chování. Stejně pozoruhodný je váš osobní obor bádání – temná hmota a temná energie. Víme o nich vlastně jen proto, že pozorování ukazují, že galaxie se nechovají tak, jak by měly, pokud by ve vesmíru existovala jen běžná, pozorovatelná hmota. Jak tohle vysvětlujete běžným lidem?
Když přednáším široké veřejnosti, snažím se vysvětlit nejen to, proč si myslíme, že existuje temná hmota nebo temná energie, ale také to, že si tím vlastně nejsme jistí. Ve skutečnosti jen víme, že nám něco chybí. Z pohybu galaxií vyvozujeme, že samotná viditelná hmota k vysvětlení toho, co pozorujeme, nestačí. Existují dvě hlavní možnosti. Buď existuje nějaká dosud neobjevená hmota – například neznámé částice, které jednou najdeme –, nebo naše teorie gravitace není úplná a bude potřeba rozšířit Newtonovy i Einsteinovy zákony o nový, dosud neznámý přírodní princip. Právě tohle se snažím lidem vysvětlit. Máme dvě možné cesty: buď objevíme novou hmotu, nebo budeme muset změnit naše chápání gravitace. Je to vědecká záhada, kterou můžeme vyřešit. Není to nic nadpřirozeného ani tajemného.
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