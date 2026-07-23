Ukrajinci si na ulici opět prosadili svou. V čele vojska teď stojí inovátoři
V ukrajinské armádě teď mají rozhodující hlas lidé, kteří stojí za jejími dronovými úspěchy
Před třemi dny to vypadalo takhle: mladý a oblíbený politik s pověstí geniálního inovátora došel k tomu, že jeho země vede válku špatně. Může za to vojenský establishment, kariérní důstojníci, padesátníci a šedesátníci, v čele s náčelníkem generálního štábu. Pustil se s nimi do boje a dle očekávání, přes všechnu svou popularitu, nad mocnou vojenskou politickou mašinou prohrál. Jak rozhodl prezident Volodymyr Zelenskyj, ministr obrany Mychajlo Fedorov (mladý inovátor) zmizel z vlády, náčelník Oleksandr Syrskyj (ostřílený voják staré školy) zůstal.
Po šesti dnech protestů za Fedorovův návrat, kterých se po celé Ukrajině účastnily tisíce lidí, je to jinak. Fedorov se do vlády vrátí, zatím není známo, na jakou přesně pozici, ale jak řekl Zelenskyj, bude to „odpovídající místo“. A Syrskyj, který v roce 2022 ubránil Kyjev, o půl roku později znovudobyl okolí Charkova a dva a půl roku vedl celé vojsko, končí.
Syrskyj nebyl nikdy všeobecně milovaný. Měl pověst schopného, ale ke svým jednotkám velmi tvrdého velitele, který akceptuje velké lidské ztráty. Pozorovatelé politiky ho považovali za stejně schopného politického machinátora, na hranici intrikánství. Občané a vojáci mu kladli za vinu někdy špatný způsob velení v armádě, korupci při náboru a vůbec malou otevřenost k technologickým novinkám. Nakonec se tahle klíčová postava ukrajinské obrany proti ruské agresi stala symbolem sousloví, kterým mladá generace Ukrajinců označuje všechno staré a hodně zavržení: „sovětské myšlení“.
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