Jiří Pehe: Trump se chystá zpochybnit volby
A i kdyby ne - už je to jen to, jak velké obavy panují, říká o americké demokracii dost
Americký prezident Donald Trump si zjevně připravuje půdu pro zpochybnění podzimních voleb do Kongresu. Jeho nedávný televizní projev k národu sice vyzněl především jako obhajoba jeho dřívějších tvrzení, že výsledky prezidentských voleb v roce 2020 byly zmanipulovány v jeho neprospěch, ale ve skutečnosti chtěl údajně novými zjištěními o možnostech manipulovat s volebními stroji vytvořit předpoklady pro zpochybnění podzimních voleb.
Údajná nespolehlivost volebních strojů bude ale jen jedním z argumentů Trumpova Bílého domu ve snahách volby zpochybnit. Trump také znovu tvrdil, že se voleb v minulosti účastnili migranti bez amerického občanství.
Ačkoli nenabídl žádné důkazy, měla tato tvrzení vytvořit tlak na Senát, aby urychleně schválil zákon známý jako Save America Act, na jehož základě by voliči museli předkládat doklady o tom, že jsou americkými občany. Ve Spojených státech neexistuje obdoba evropských občanských průkazů, takže totožnost se ověřuje jinými způsoby. Systém je velmi spolehlivý, ale Trump tvrdí, že jeho znovuzvolení v roce 2020 zmařilo i to, že ve volbách prý volily miliony nelegálních migrantů.
Pokud by byl nový zákon schválen, musely by miliony lidí urychleně shánět rodné listy a podobné dokumenty, aby před volbami mohli od úřadů získat voličské průkazy. Mnoho z nich by muselo urazit dlouhé vzdálenosti, aby se k příslušným úřadům dostali. Problémům by čelily i miliony žen, které si po sňatku změnily příjmení.
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