0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Špatný Oto na špatném místě
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
23. 7. 20263 minuty

Jiří Pehe: Trump se chystá zpochybnit volby

A i kdyby ne - už je to jen to, jak velké obavy panují, říká o americké demokracii dost

Jiří Pehe

Americký prezident Donald Trump si zjevně připravuje půdu pro zpochybnění podzimních voleb do Kongresu. Jeho nedávný televizní projev k národu sice vyzněl především jako obhajoba jeho dřívějších tvrzení, že výsledky prezidentských voleb v roce 2020 byly zmanipulovány v jeho neprospěch, ale ve skutečnosti chtěl údajně novými zjištěními o možnostech manipulovat s volebními stroji vytvořit předpoklady pro zpochybnění podzimních voleb.

Údajná nespolehlivost volebních strojů bude ale jen jedním z argumentů Trumpova Bílého domu ve snahách volby zpochybnit. Trump také znovu tvrdil, že se voleb v minulosti účastnili migranti bez amerického občanství.

Ačkoli nenabídl žádné důkazy, měla tato tvrzení vytvořit tlak na Senát, aby urychleně schválil zákon známý jako Save America Act, na jehož základě by voliči museli předkládat doklady o tom, že jsou americkými občany. Ve Spojených státech neexistuje obdoba evropských občanských průkazů, takže totožnost se ověřuje jinými způsoby. Systém je velmi spolehlivý, ale Trump tvrdí, že jeho znovuzvolení v roce 2020 zmařilo i to, že ve volbách prý volily miliony nelegálních migrantů.

↓ INZERCE

Pokud by byl nový zákon schválen, musely by miliony lidí urychleně shánět rodné listy a podobné dokumenty, aby před volbami mohli od úřadů získat voličské průkazy. Mnoho z nich by muselo urazit dlouhé vzdálenosti, aby se k příslušným úřadům dostali. Problémům by čelily i miliony žen, které si po sňatku změnily příjmení.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články