Zdraví čeká za Královým Polem, zadarmo a pro každého
Jedna brněnská lékárna pro lidi v nouzi využívá toho, co dovedou ty nejobyčejnější rostliny kolem nás
Zamilec, jak v Brně říkají Zamilovanému hájku, kusu zeleně na severním okraji města, není pro běžného chodce žádná velká paráda. Prostě chudá městská louka – co by na ní při pohledu pod nohy mohlo být zajímavého? Poučený znalec ale ty poklady vidí. Pelyněk černobýl, dobrý na trávení. Tu locika na zklidnění. Šrucha na posílení imunity a proti zánětům. Štírovník na bolavé klouby. A tím to zdaleka nekončí.
Se Zuzanou a Buchtou, dvěma bylinkářkami z brněnského družstva Tři ocásci, procházíme Zamilcem, Buchta drží v ruce starý potrhaný atlas bylin, ale obě jsou vystudované botaničky, většinu věcí vědí z hlavy, a tak se často jenom ujišťují. Byliny sbírají odmalička. Jednu k tomu přivedl dědeček, druhou babička. Před třemi lety se rozhodly, že svou osobní lásku ke všemu rostoucímu léčivému promění ve společenský počin. Když je všude kolem tolik zdraví k mání a není za peníze, proč ho nenabídnout lidem v nouzi?
Přijde sychravo
V centru města je hospoda a kavárna Tři ocásci, což je „základna“ zdejší komunity, přesněji řečeno družstva – tvoří ho dvaačtyřicet držitelů družstevního podílu (Buchta a Zuzana mezi nimi) a několik desítek, možná stovek dobrovolníků a příznivců. Tři ocásci provozují hospodu a nabízejí veganské cateringové služby. Kromě toho dobročinně vaří pro bezdomovce, nabízejí jim ošacení a další potřebné věci, také provozují nakladatelství a vzdělávací kurzy zdarma pro každého, zřídili lesní školku. A v jednom z koutů jejich základny je Salvia Solidaris, neboli solidární apatyka.
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