0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Špatný Oto na špatném místě
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
24. 7. 20264 minuty

Překladatelé a tlumočníci jsou potřebnější než kdy jindy. Proč je teď „rušit“?

Vedení fakulty na chvíli ustoupilo tlaku, ale translatologie je pořád v ohrožení

Sára Zeithammerová

Vedení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK) 13. července oznámilo, že se bude rušit Ústav translatologie, jediné naše vysokoškolské pracoviště specializující se na překlad a tlumočení. Coby absolventka se nemohu ubránit obavám, že zrušení tohoto ústavu by mělo dalekosáhlejší důsledky, než jsme si vůbec schopni uvědomit.

Všudypřítomnost umělé inteligence může vést k dojmu, že překladatele a tlumočníky nepotřebujeme, ale opak je pravdou. Při překladu je umělá inteligence nepřesná a potřebuje lidskou kontrolu. Pro překlad uměleckých textů je dosud zcela nevyhovující, stejně jako pro tlumočení, kdy není schopna pracovat s tónem, intonací, ironií a jinými nuancemi, a rozhodně není schopna přetlumočit to, co bývá nejtěžší – vtip. 

Ústav se přesto má rušit, ačkoli se děkanka FF UK Eva Lehečková ve svém rozhovoru pro Radiožurnál dušuje, že nejde o zrušení, nýbrž „o změnu organizační struktury“. Ani ona, ani nikdo další ale není schopen popsat, jak taková změna bude vypadat. Plán „synergie“, tedy sloučení jednotlivých jazykových mutací pod jednotlivé filologie, nemá šanci obstát bez efektivního studijního plánu. Ten ale není připraven. 

↓ INZERCE

Určitě se najdou předměty, které by prospěly studentům filologie i translatologie, ovšem nebere se v potaz, že oba obory vyžadují zcela jiný společný základ. Pro studenty translatologie jsou to například předměty typu dějiny překladu či úvod do tlumočnické notace, které by s nastávající „reorganizací“ s nejvyšší pravděpodobností zanikly, čímž by se budoucí překladatelé a tlumočníci připravili o důležité základy budoucí profese. Navíc filologie je zaměřená pouze na cizí jazyk a nezabývá se výukou češtiny, která je pro překlad a tlumočení klíčová. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články