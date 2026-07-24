Zákaz mobilů na školách je krok dobrým směrem, ale vzít dětem telefony nestačí
S informační vědkyní Michaelou Slussareff o rozhodnutí vlády a o tom, že bychom také měli regulovat technologické firmy
Vláda v pondělí schválila zákaz mobilů a dalších elektronických zařízení na školách. Souhlasíte s tímto o rozhodnutím?
Myslím, že to je v zásadě dobrý krok. Dlouhodobě mluvím o tom, že omezení mobilů je potřeba – na prvním stupni jednoznačně, ale nakonec i na druhém. Chápu, že to není ideální řešení a mělo by být navázáno na další opatření. Nicméně směr je dobrý.
Jaká další opatření máte na mysli?
Musíme si položit otázku, co je cílem. Pokud je cílem děti chránit v rámci wellbeingu, umožňovat jim sociální rozvoj, dát jim prostor pro hru, pak víme, že tyto aktivity jsou reálně ovlivněny tím, že děti tráví čas na telefonu. Dalším často zmiňovaným tématem je kyberšikana, kde z výzkumů dlouhodobě vychází, že zákazem se zcela nevyřeší, ale často je patrné nějaké zlepšení. V některých studiích dokonce významné. Je však nutné si uvědomit, že zákaz nestačí. Jako další opatření je nutné děti i rodiče vzdělávat ohledně nejrůznějších rizik. Školy by měly také dostat lepší metodiku, jak zákon dobře implementovat a pracovat s ním – a vědět, že nestačí dětem pořídit pingpongový stůl, na kterém budou moci o přestávce hrát. A samozřejmě by bylo záhodno více regulovat a tlačit na velké technologické firmy. Přitom možnosti komplexnější regulace máme, jen jsou jiné než třeba u cigaret.
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