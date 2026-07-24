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Kultura24. 7. 20268 minut

Hudba generovaná AI, nebo stvořená člověkem? Rozdíl už nikdo nepozná

Umělá inteligence vstoupila do všech oblastí hudebního provozu. Chuť publika poslouchat strojové písně je však mizivá

Pavel Turek

„Risknu to a řeknu, že nic takového nechceme,“ napsala na svůj Instagram zpěvačka Lorde jen pár dnů před tím, než se vystoupila jako hlavní hvězda festivalu Colours of Ostrava. Věcí, o niž nestála, je nová funkce streamovací platformy Spotify, která se jmenuje About the Song a zatím běží ve zkušebním provozu. Pomocí umělé inteligence shromažďuje od třetích stran – většinou hudebních médií – nejrůznější informace o právě přehrávaných písních a doplňuje jejich poslech kontextem. Bohužel ne vždy správným, jako v případ Lorde a její skladby Current Affairs.

„Nejenže to je nepřesné,“ pokračovala zpěvačka v komentáři k tomu, co Spotify píše o zmíněné skladbě. „Ale zredukovat píseň na to, jaký smysl jí dá AI hned u zdroje, se mi zdá jako omezování svobodné interpretace. Přinejmenším byste měli umělcům umožnit, aby to mohli odmítnout.“ Spotify reagovala prohlášením, že celá věc se testuje, About the Song se bude postupně vylepšovat a nepřesný komentář skladby byl stažen.

Lorde přitom není sama, kdo se v poslední době výrazně ozval proti tomu, jak AI vstupuje nejen do kontextualizace hudby a způsobů poslechu, ale přímo i do její tvorby. Zpěvačka SZA se na začátku roku v rozhovoru pro magazín i-D vyjádřila: „Připadám si, že jsem ve válce s AI. Nebrojím proti popovým holkám ani proti R&B holkám. Jsem proti antiintelektualismu a proti tomu usnadňovat si věci. Kam se hrabe AI na takovou směs informací, jakou mi poskytuje moje lidská zkušenost. Přeju si, aby mě moje strachy unášely do co nejbizarnějších směrů.“

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Rozhořčovala se tu nad platformami jako Suno, které jsou schopné na základě pokynů uživatelů generovat písně v jakémkoli duchu, imitují pop nebo R&B a pojí se s nimi i četné kontroverze, že je zde umělá inteligence trénovaná na hudbě chráněné autorskými právy.

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