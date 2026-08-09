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Zahraničí8. 9. 20269 minut

Vladimir Putin myslí jen na jedinou věc

Ruský prezident své politické cíle prosazuje skrze válku už dlouho. Jak daleko však zajde tentokrát? Tak daleko, jak mu to Západ dovolí

Michael Thumann
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Die Zeit

V Německu panují dvě rozdílné představy o Vladimiru Putinovi. První z nich se chytili samozvaní přátelé míru. Zjednodušeně řečeno si myslí, že stačí přestat dodávat zbraně na Ukrajinu a nabídnout Putinovi rozhovory, a on pak bude vyjednávat a ukončí válku. Druhou mylnou představu zastávají přátelé Ukrajiny. Ti požadují, aby byla napadená země vybavena všemi dostupnými prostředky a aby bylo Rusko ekonomicky co nejvíce oslabeno. Teprve pak Putin pochopí, že nemá smysl ve válce pokračovat.

Oba tyto předpoklady jsou svým způsobem mylné. Putin totiž bude v každém případě pokračovat, ať už má Ukrajina více či méně zbraní, ať už na frontě umírá více či méně Rusů, ať už ruská ekonomika krachuje nebo ne. Putin nechce s Evropou vyjednávat o Ukrajině. Chce zvítězit. Chce, aby Ukrajina přestala existovat jako na Rusku nezávislý stát. Putin často zpochybňoval státnost Ukrajiny a pět let se snažil k tomuto cíli přiblížit různými způsoby: velkým útokem na Kyjev v roce 2022, útokem na Donbas, bombardováním ukrajinských měst, ničením energetické infrastruktury i pokusem donutit Ukrajinu ke kapitulaci prostřednictvím telefonátů s Donaldem Trumpem.

Žádná z těchto cest nevedla k úspěchu. Putinova válka uvízla na mrtvém bodě. Jak se z toho chce dostat?

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Odpověď na tuto otázku je rozhodující pro strategii NATO i Německa. Berlín nyní zareagoval na útoky v Lipsku. Jak však zareaguje Putin, kam až je ochoten zajít? Jak je známo, ruský vládce si nenechává nahlédnout do karet. Rozhovory s poradci z okruhu Kremlu a dlouholeté vlastní pozorování, které začalo v roce 1999 rozhovorem s Putinem, mi však umožňují vyvodit určité závěry. Na to, aby se dostal ze slepé uličky, do které svou zemi zavedl, Putinovi nezbývají téměř žádné možnosti – kromě eskalace. V jeho očích s ní ještě ani pořádně nezačal.

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