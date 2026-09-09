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Česko9. 9. 20266 minut

„Když nesáhnou na Benešovy dekrety, bude přátelská atmosféra.“ Jak čeští politici hodnotí úspěch AfD

Alternativa pro Německo zaznamenala v Sasku-Anhaltsku historický úspěch. Co si z něj bere Česko

Kristýna Jelínková
,
František Trojan
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Navzdory předpokladům je to bezesporu senzace týdne. Skoro 44 procent Alternativy pro Německo (AfD) v Sasku-Anhaltsku sice v Česku zastínily domácí spory o rozpočet nebo stavební zákon, ale je jasné, že české politiky historický triumf u sousedů hodně zajímá. Proč je nejsilnější hnutí ANO v klidu? Co si z úspěchu antisystémové strany odnáší SPD? A jak se k historické situaci staví opozice?

Fatální chyby Angely Merkel

Pár hodin poté, co výsledky spolkové země na východě Německa vstoupily ve známost, sledujeme premiéra a další politiky ANO rozdávat úsměvy na startu kampaně před komunálními a senátními volbami. V řadách hnutí je i svědek událostí přímo z místa. Sčítání hlasů a následné prvotní reakce přímo v Německu zažil v neděli na vlastní kůži druhý nejvlivnější politik hnutí ANO: první místopředseda a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. O své prvotní zážitky se podle informací redakce rychle podělil s Andrejem Babišem a dalšími straníky a premiér tak měl šanci promyslet si souvislosti.

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Teď v rychlosti tvrdí, že v návaznosti na výsledek víkendových voleb neplánuje jeho hnutí žádnou změnu strategie. A tvrdí, že CDU/CSU zaplatila za fatální chyby bývalé kancléřky Angely Merkel. „Zavřela jádro, a ještě horší byla ta migrace. Pozvala migranty, aby zabránila nástupu extrémní pravice, a stal se pravý opak. Byl to fatální omyl a ta strana za to teď platí,“ říká premiér.

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