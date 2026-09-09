V postoji k Ukrajině mluví za Američany ne slova, ale činy. Ty jsou i přes cestu do Kyjeva minimální
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Ondřejem Kundrou
Výtah Respektu: Ukrajinští vládní i armádní představitelé už měsíce volají po střelách do protivzdušných systémů Patriot. Jejich nedostatku využívá Rusko, které intenzivně útočí hlavně na Kyjev. V úterý ale ukrajinský ministr obrany Jevhenij Chmara oznámil, že válkou zasažená země získá asi tisícovku střel. O významné pomoci následně informovala Británie i Německo. Proč taková podpora přichází právě nyní? Co vzešlo z návštěvy vyslanců Donalda Trumpa v Moskvě i Kyjevě? V čem se podobá přístup k Ukrajině u americké administrativy a české vlády? I o tom mluví ve středeční epizodě Ondřej Kundra.
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