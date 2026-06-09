Manažeři ze skupiny českého miliardáře poslali hnutí Martina Kuby štědrou finanční podporu
Nová politická síla postupně nabírá známé tváře a peníze na rozjezd
Martin Kuba a jeho hnutí Naše Česko se hned po založení začali objevovat ve volebních průzkumech sociologických agentur, většina z nich hnutí jihočeského hejtmana přisoudila preference 2–4 procenta. Prozatím se Kubovi podařilo do své strany přilákat zejména bývalé členy ODS, ve které sám Kuba působil – krátce i jako lídr strany – přes dvacet let. Kromě celkově zhruba tří stovek jihočeských spolupracovníků z ODS, jako je třeba primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová, se k němu přidala i část berounské buňky občanských demokratů, jedna kutnohorská zastupitelka za tuto stranu, místostarostka Havlíčkova Brodu a dva senátoři.
Kromě bývalých politiků ODS ale projevují zájem o spolupráci i zkušení matadoři ze sociálnědemokratického tábora, což naznačuje, že nový politický projekt nebude zřejmě příliš ideologicky vyhraněný. Spolupráci potvrdil už před několika týdny hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, nicméně podle transparentního účtu se ke Kubově hnutí přidá i bývalý předseda sociálních demokratů Michal Šmarda a bývalý hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán. Oba politici poslali novému hnutí po 15 tisících korunách.
Šmarda potvrdil, že se jedná o jeho dar. Hejtman Netolický před pár týdny v rozhovoru pro server Aktuálně.cz uvedl, že by Šmarda jako oblíbený a dlouholetý starosta Nového Města na Moravě mohl na podzim s podporou Kubova hnutí kandidovat do Senátu ve volebním okrsku Žďár nad Sázavou. Šmarda potvrdil, že darem chce podpořit novou stranu, ale ohledně kandidatury do horní komory se ještě nerozhodl. „Líbí se mi spolupráce hejtmanů Netolického a Kuby. Vidím v tom velký smysl,“ napsal Respektu.
Kromě těchto spíše symbolických vyjádření náklonnosti se ale na transparentním účtu sbíhají první velké peníze na podporu hnutí. Jako první poslali statisícové částky Kuba a někteří spoluzakladatelé hnutí, poté se přidali i jihočeští podnikatelé a v posledních dnech na bankovní účet Našeho Česka přišly výrazné částky od tuzemské byznysové elity. Jako první přispěla milionem korun developerská společnost Sebre, kterou vlastní miliardáři Jan Fidler a Petr Němec.
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