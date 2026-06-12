Belfast: Násilné útoky na migranty mohou znovu vyvolat temnou minulost
Kvůli nepokojům zavírají obchody, školy fungují v omezeném provozu a večer nejezdí hromadná doprava
Hořící auta, domy i autobusy. Zranění policisté a desítky maskovaných demonstrantů se zápalnými lahvemi. Tak vypadají protesty proti přistěhovalcům v severoirském Belfastu, které se zcela vymkly z rukou. Nepokoje propukly poté, co třicetiletý uprchlík původem ze Súdánu zaútočil na ulici nožem na belfastského rodáka Stephena Ogilvieho a těžce ho zranil.
Pravicoví extremisté z celého světa, včetně miliardáře Elona Muska, potom na sociálních sítích vyzvali, aby lidé vyšli do ulic protestovat proti nezvládnuté migraci. V Severním Irsku je ale od protestů jen malý kousek k výbuchu násilností, které není snadné uklidnit. Podle poslance severoirského parlamentu Eóina Tennysona protesty nejvíce rozdmýchávají lidé, „kteří by Belfast ani nedokázali najít na mapě a jimž na obětech ani na místní komunitě nezáleží“.
Rodina pobodaného Ogilvieho prosí o klid a žádá, aby tragédii nikdo nezneužil. „Pro celou rodinu to byl obrovský šok a v tuto chvíli je naší jedinou prioritou být u jeho lůžka a pomáhat mu se zotavit,“ vzkázala do médií. „Chceme zcela jasně říci, že noční nepokoje nejsou vítány a že mírový protest je jedinou cestou vpřed.“
Po dvou nocích plných násilností, které policie nezvládá uklidnit ani za pomoci vodních děl, je však zřejmé, že smírné hlasy nikdo neposlouchá. Místní Respektu do telefonu popisují, že kvůli nepokojům v Belfastu po šesté hodině večer nejezdí žádná hromadná doprava, obchody zavírají brzy, školy fungují v omezeném provozu. „Dokonce zrušili i můj odpolední sbor,“ říká Sally, která pracuje pro charitu místní metodistické církve.
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